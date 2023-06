Prête en quelques minutes en mélangeant farine de maïs précuite et eau, l'arepa peut être remplie avec les ingrédients de son choix: des restes dans le réfrigérateur jusqu'à des préparations plus élaborées. Voici les recettes qui rencontrent le plus de succès.

Les arepas surfent sur la mode du sans-gluten et conquierent les cinq continents. Viande, légumes, fromage... On peut y mettre tout ce qu'on a envie. Mais c'est un plat qu'on peut aussi manger sans rien dedans. La version préférée des Vénézuéliens est la "reina pepiada": poulet, mayonnaise et fromage. Coup d'oeil sur les recettes les plus courantes:

Viuda (veuve): comme son nom l'indique, elle n'a pas d'accompagnement, c'est la galette sans rien. Sèche. Reina pepiada (Reine amoureuse ou Reine de mes rêves): poulet mayonnaise et avocats. Il est communément admis que c'est la plus populaire. Elle a été crée par des restaurateurs de Caracas et son nom est un hommage à Susana Duijm, la première Vénézuelienne sacrée Miss Monde en 1955. Sifrina (frimeuse ou snobe): une dérivée de la Reina pepiada mais avec du fromage râpé en plus. Rumbera (fêtarde): on assure que c'est celle-là qu'il faut manger en sortie de discothèque pour éponger l'alcool. Gigot ou émincé de porc avec du fromage. Pelua (chevelue ou poilue): les "cheveux" sont la viande émincée qui dépasse de la galette. Plus fromage rapé. Catira (la blonde en argot): poulet avec un fromage jaune type cheddar ou gouda (d'où le terme de blonde) Domino: haricot noir et fromage blanc râpé Rompe-Colchon (brise-matelas): on fait référence ici aux vertus prétendument aphrodisiaques des fruits de mer qui en sont la garniture. Aguita de Sapo (eau de crapaud): pas de cuisse de grenouilles mais de l'émincé de gigot de porc arrosé avec le jus de la cuisson. Une spécialité de la région de Maracaibo (ouest) Peluca (avec perruque): avec le fromage râpé sur la galette et non dedans. Musiua (l'étrangère): c'est un hamburger où le pain est remplacé par la galette.

Les arepas surfent sur la mode du sans-gluten et conquierent les cinq continents. Viande, légumes, fromage... On peut y mettre tout ce qu'on a envie. Mais c'est un plat qu'on peut aussi manger sans rien dedans. La version préférée des Vénézuéliens est la "reina pepiada": poulet, mayonnaise et fromage. Coup d'oeil sur les recettes les plus courantes: