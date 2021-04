Notre maison a un impact majeur sur notre bien-être. L'année écoulée l'a plus que jamais montré. Avec sa dernière exposition, le Design Museum Gent surfe donc sur l'actualité. Il offre un aperçu de 100 ans d'aménagement intérieur.

Home Stories, 100 Years, 20 Visionary Interiors s'articule autour de 20 intérieurs emblématiques conçus par des architectes (tels que Verner Panton) et des artistes (tels qu'Andy Warhol et Cecil Beaton). Ces intérieurs illustrent les tendances en design et les évolutions historiques en matière d'habitation. Le musée nous plonge dans 100 ans d'histoire à travers des photographies, des maquettes et certains meubles et éléments authentiques d'époque. Ces intérieurs n'ont pas été reconstitués dans leur intégralité, car l'emplacement, la hauteur du plafond et l'incidence de la lumière jouent tous un rôle.

L'intérieur comme expression de soi

L'origine de l'aménagement intérieur contemporain remonte aux années 1920-1930. C'est à cette époque qu'ont vu le jour divers concepts de décoration intérieure encore bien présents aujourd'hui. Dans sa Villa Tugendhat à Brno, en République tchèque, l'architecte Ludwig Mies van der Rohe a créé l'une des premières maisons à plan ouvert, avec des espaces qui se rassemblent dans un seul et même espace ouvert et dans lesquels des meubles soigneusement placés forment des îlots. L'Américaine Elsie de Wolfe est souvent considérée comme l'une des premières décoratrices d'intérieur professionnelles. De Wolfe considérait l'intérieur comme une expression de l'identité de son occupant. Il en allait de même pour le photographe et décorateur d'intérieur Cecil Beaton, qui utilisait son lieu de vie comme une forme d'expression de soi. Pour son Ashcombe House (1930-45), il s'est inspiré des arts, du théâtre et même du cirque. Le Design Museum expose une réplique de son lit inspiré du cirque.

Après la Seconde Guerre mondiale, le style moderne a fait son apparition dans de plus en plus de foyers du monde occidental. En combinant des formes et des matériaux modernes avec une sensation de confort, les intérieurs scandinaves ont également gagné en popularité dans le monde, comme le montre une exposition installée dans la maison privée de l'architecte Finn Juhl, située à Ordrup, au Danemark (1942).

Les Scandinaves

L'influence des Scandinaves est particulièrement évidente entre les années 60 et 80. L'une des preuves de sa popularité grandissante est notamment... IKEA. En tant que fabricant et vendeur de meubles modernes pour le grand public, le fabricant suédois a révolutionné les diverses pièces de la maison. Alors que les meubles étaient autrefois des objets que l'on se transmettait de génération en génération, ils sont aujourd'hui devenus un produit de consommation à la durée de vie courte. IKEA a donc également sa place dans l'exposition. Mais la pièce maîtresse est le légendaire Fantasy Landscape (1970) du designer Verner Panton. Il représente les idées radicales de la décoration intérieure des années 1960 et 1970. En tant que visiteur, vous pouvez vous promener dans cette grotte réalisée dans des tons luxuriants de violet et de bleu avec un centre rougeoyant et ainsi profiter pleinement de l'atmosphère.

Le bureau : symbole de statut et bureau à domicile

Les intérieurs contemporains montrent comment nous devons vivre de manière toujours plus compacte, en raison de l'augmentation des prix et de la diminution de l'espace. Pourtant, en ces temps de crise, notre espace de vie est aussi devenu notre lieu de travail. La deuxième exposition, plus petite, intitulée "Het bureau", y fait référence.

Le musée a sélectionné un certain nombre de pièces de sa propre collection qui reflètent cette évolution.

