Parcours découverte de la flore et de la faune sauvage, balades contées sur les plantes, initiation à la botanique... Venez admirer ce que l'Homme peut créer de plus joli avec la nature en flânant dans les espaces verts de Wallonie, lors de la 5e édition du Week-end Parcs et Jardins de Wallonie.

Amateur de calme, de nature et de longue balade au soleil ? Partez à la découverte du patrimoine vert de Wallonie et évadez-vous le temps d'un week-end au coeur des plus beaux parcs et jardins de la Région. Mieux encore : profitez du soleil et installez-vous dans l'herbe lors d'une après-midi ensoleillée afin de déguster un délicieux pique-nique.

1. Les 12 jardins thématiques du lac de Bambois (Namur)

Aquatique, Odorant, Ludique, Animalier... Le site qui entoure le lac de Bambois a été mis en valeur par la création de jardins d'agrément qui donnent accès à une nature riche et variée. Ces douze jardins thématiques sont autant d'invitations au voyage dans le temps et à la découverte de la faune et la flore belge.

Les jardins thématiques de Bambois © Cedric Gregoire

Adresse : Rue du Grand Etang, 5070 Fosses-la-Ville

Plus d'infos sur www.lacdebambois.be

2. Les jardins d'Annevoie (Namur)

Venez admirer ces jardins datant de plus de 250 ans, où se mêlent les styles français, anglais et italien. Leur particularité? Des jeux d'eau uniques dans des jardins de style. Les jardins d'Annevoie offrent en effet un spectacle permanent surprenant où l'eau coule, glisse et jaillit des fontaines... sans aucune machinerie ! Inscrits au Patrimoine majeur de Wallonie, les Jardins d'Annevoie figurent parmi les plus beaux d'Europe.

Jardins d'Annevoie © Jardins d'Annevoie

Adresse : Rue des jardins d'Annevoie 37, 5537 Anhée

Plus d'infos sur www.annevoie.be/fr

3. Le jardin de la Vouivre (Brabant wallon)

Le jardin de La Vouivre s'étend sur environ 70 ares de terrain organisé en terrasses. Maison d'artistes et jardin secret, c'est un lieu magique, un jardin alchimique et botanique qui ouvre ses portes et ses grilles à certaines périodes de l'année. Virginie Vermeersch y sème ses plantes avec passion depuis 25 ans et vous accueille avec plaisir pour vous dévoiler les secrets de son jardin d'Alchimie.

Jardin de la Vouivre © Jardin de la Vouivre

Adresse : Rue de l'Eglise Saint-Etienne 8, 1380 Lasne

Plus d'infos sur www.facebook.com/Jardindelavouivre/

4. Le Domaine régional de Solvay (Brabant wallon)

Niché au coeur d'un décor naturel à la fois vaste et diversifié, le château de La Hulpe séduit sous ses dehors naïfs "A la Moulinsart". Avec ses multiples étangs qui reflètent les arbres tels des miroirs ou ses vastes tapis verts qui offrent leur moelleux aux visiteurs blottis sous le couvert des arbres, le Domaine régional de Solvay est le site à ne pas manquer si vous êtes de passage dans le Brabant wallon.

Parc de la Hulpe/Domaine de Solvay © Domaine de Solvay - Parc de la Hulpe

Adresse : Chaussée de Bruxelles 111, 1310 La Hulpe

Plus d'infos sur www.chateaudelahulpe.be/domaine/fr/accueil

5. Le parc du Château d'Attre (Hainaut)

À la fois jardin à l'anglaise et parc forestier, le parc qui entoure le château d'Attre abrite quelques monuments tels que le colombier du 17e siècle ou la Tour Vignou. Une légende raconte qu'à cette époque, un brigand du nom de Vignou vivait dans cette tour et y aurait assassiné quatorze personnes avant de brûler leur corps dans son four. Au milieu de la grandiose beauté naturelle du parc, une curiosité vaut le détour : un rocher artificiel construit en forme de ruines, qui servait autrefois d'observatoire pour les chasses aux lapins.

Parc du chateau d'Attre © Chateau d'Attre

Adresse : Avenue du Château 8, 7941 Brugelette

Plus d'infos sur www.attre.be/

6. Le parc de Mariemont (Hainaut)

Riche d'une histoire débutant au 16e siècle, le Domaine de Mariemont représente l'un des plus beaux trésors naturels de Belgique. Ce domaine, qui couvre une superficie d'environ 45 ha, englobe le parc, une drève arborée, des vergers attenants de part et d'autre de celle-ci et la forêt de Mariemont. Sa particularité ? Il abrite une collection d'arbres et de plantes du monde entier. Le parc est aujourd'hui un véritable "poumon vert" et refuge pour la biodiversité.

Parc de Mariemont © Parc de Mariemont

Adresse : Chaussée de Mariemont 100, 7140 Morlanwelz

Plus d'infos sur www.musee-mariemont.be

7. Le parc d'Aurélie (Luxembourg)

Créé il y a à peu près 25 ans, le parc d'Aurélie est un domaine privé d'une superficie de 54 ares où arbres, arbustes, fleurs vivaces et annuelles, potager et plantes aromatiques se côtoient. Fruit du travail de ses propriétaires, Jocelyne et Francis, il est périodiquement ouvert au public. Chaque année, plusieurs petits jeux y sont d'ailleurs organisés. De quoi occuper les enfants et leur faire découvrir le parc de manière ludique.

Le Parc d'Aurélie © Le Parc d'Aurélie

Adresse : Rue des Chasseurs Ardennais 34, 6600 Bastogne

Plus d'infos sur www.facebook.com/ParcAurelie/

8. Les Jardins du Moulin (Luxembourg)

Situé au bord de la Lomme, le domaine des Jardins du Moulin n'est pas un jardin comme les autres. C'est avant tout unlieu de permaculture, de maraîchage ainsi qu'un lieu de rencontre et de vie. Ce projet familial s'étend sur 50 ares de cultures nourricières, une prairie, un moulin et ses habitants, quelques animaux et beaucoup de légumes, d'arbres et de fleurs. Le moulin vous accueille en saison : vous aurez l'occasion de participer à des ateliers, des balades ainsi que des rencontres autour de la nature.

Les Jardins du Moulin © Les Jardins du Moulin

Adresse : Chemin de Lavaux 1, 6927 Tellin

Plus d'infos sur www.les-jardins-du-moulin.jimdosite.com/

9. Les Jardins du Château de Jehay (Liège)

Le château de Jehay, classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, est un site emblématique et l'un des hauts lieux touristiques de la Province de Liège. Le parc qui entoure le château sublime ce décor historique. Il s'étend sur plusieurs hectares répartis entre les jardins d'agrément, le jardin potager et les zones boisées. Des sculptures en bronze agrémentent judicieusement le parc. Viennent s'ajouter la création de perspectives, des décors sculpturaux, ainsi que divers plans d'eau et fontaines.

chateau de Jehay © Chateau de Jehay

Adresse : Rue du Parc 1, 4540 Amay

Plus d'infos sur www.provincedeliege.be/fr/chateaudejehay

10. Le jardin Citrouille et lutin (Liège)

Situé dans le hameau de Ham, au milieu de la boucle de l'Ourthe, le jardin de 1.750 m² se compose de trois parties : un espace plus informel avec un étang et des bordures, un verger de fruitiers basses-tiges de variétés anciennes et enfin trois grands mixed-borders de vivaces, dahlias et graminées. Une collection d'anciens objets en zinc - comme des arrosoirs, des seaux ou des jardinières - agrémente le jardin. Sur place, vous pourrez acheter du jus de pommes maison, des objets de vannerie en osier ou encore un beau bouquet champêtre.

Jardin Citrouilles et lutin © Jardin Citrouilles et lutin

Adresse : Ham 28, 4130 Esneux

Plus d'infos sur www.facebook.com/Jardin-Citrouilles-et-Lutin-Entrez-cest-tout-vert-617704298245294/?ref=page_internal

Infos : Week-end Parcs et Jardins de Wallonie, 5 et 6 juin, partout en Wallonie, gratuit, infos et réservations sur www.pajawa.be/fr/accueil ou 0486/57 85 97 ou jardins.tourismewallonie@gmail.com

Amateur de calme, de nature et de longue balade au soleil ? Partez à la découverte du patrimoine vert de Wallonie et évadez-vous le temps d'un week-end au coeur des plus beaux parcs et jardins de la Région. Mieux encore : profitez du soleil et installez-vous dans l'herbe lors d'une après-midi ensoleillée afin de déguster un délicieux pique-nique.Aquatique, Odorant, Ludique, Animalier... Le site qui entoure le lac de Bambois a été mis en valeur par la création de jardins d'agrément qui donnent accès à une nature riche et variée. Ces douze jardins thématiques sont autant d'invitations au voyage dans le temps et à la découverte de la faune et la flore belge.Adresse : Rue du Grand Etang, 5070 Fosses-la-VillePlus d'infos sur www.lacdebambois.beVenez admirer ces jardins datant de plus de 250 ans, où se mêlent les styles français, anglais et italien. Leur particularité? Des jeux d'eau uniques dans des jardins de style. Les jardins d'Annevoie offrent en effet un spectacle permanent surprenant où l'eau coule, glisse et jaillit des fontaines... sans aucune machinerie ! Inscrits au Patrimoine majeur de Wallonie, les Jardins d'Annevoie figurent parmi les plus beaux d'Europe.Adresse : Rue des jardins d'Annevoie 37, 5537 Anhée Plus d'infos sur www.annevoie.be/frLe jardin de La Vouivre s'étend sur environ 70 ares de terrain organisé en terrasses. Maison d'artistes et jardin secret, c'est un lieu magique, un jardin alchimique et botanique qui ouvre ses portes et ses grilles à certaines périodes de l'année. Virginie Vermeersch y sème ses plantes avec passion depuis 25 ans et vous accueille avec plaisir pour vous dévoiler les secrets de son jardin d'Alchimie.Adresse : Rue de l'Eglise Saint-Etienne 8, 1380 LasnePlus d'infos sur www.facebook.com/Jardindelavouivre/Niché au coeur d'un décor naturel à la fois vaste et diversifié, le château de La Hulpe séduit sous ses dehors naïfs "A la Moulinsart". Avec ses multiples étangs qui reflètent les arbres tels des miroirs ou ses vastes tapis verts qui offrent leur moelleux aux visiteurs blottis sous le couvert des arbres, le Domaine régional de Solvay est le site à ne pas manquer si vous êtes de passage dans le Brabant wallon.Adresse : Chaussée de Bruxelles 111, 1310 La HulpePlus d'infos sur www.chateaudelahulpe.be/domaine/fr/accueilÀ la fois jardin à l'anglaise et parc forestier, le parc qui entoure le château d'Attre abrite quelques monuments tels que le colombier du 17e siècle ou la Tour Vignou. Une légende raconte qu'à cette époque, un brigand du nom de Vignou vivait dans cette tour et y aurait assassiné quatorze personnes avant de brûler leur corps dans son four. Au milieu de la grandiose beauté naturelle du parc, une curiosité vaut le détour : un rocher artificiel construit en forme de ruines, qui servait autrefois d'observatoire pour les chasses aux lapins.Adresse : Avenue du Château 8, 7941 BrugelettePlus d'infos sur www.attre.be/Riche d'une histoire débutant au 16e siècle, le Domaine de Mariemont représente l'un des plus beaux trésors naturels de Belgique. Ce domaine, qui couvre une superficie d'environ 45 ha, englobe le parc, une drève arborée, des vergers attenants de part et d'autre de celle-ci et la forêt de Mariemont. Sa particularité ? Il abrite une collection d'arbres et de plantes du monde entier. Le parc est aujourd'hui un véritable "poumon vert" et refuge pour la biodiversité.Adresse : Chaussée de Mariemont 100, 7140 MorlanwelzPlus d'infos sur www.musee-mariemont.beCréé il y a à peu près 25 ans, le parc d'Aurélie est un domaine privé d'une superficie de 54 ares où arbres, arbustes, fleurs vivaces et annuelles, potager et plantes aromatiques se côtoient. Fruit du travail de ses propriétaires, Jocelyne et Francis, il est périodiquement ouvert au public. Chaque année, plusieurs petits jeux y sont d'ailleurs organisés. De quoi occuper les enfants et leur faire découvrir le parc de manière ludique.Adresse : Rue des Chasseurs Ardennais 34, 6600 BastognePlus d'infos sur www.facebook.com/ParcAurelie/Situé au bord de la Lomme, le domaine des Jardins du Moulin n'est pas un jardin comme les autres. C'est avant tout unlieu de permaculture, de maraîchage ainsi qu'un lieu de rencontre et de vie. Ce projet familial s'étend sur 50 ares de cultures nourricières, une prairie, un moulin et ses habitants, quelques animaux et beaucoup de légumes, d'arbres et de fleurs. Le moulin vous accueille en saison : vous aurez l'occasion de participer à des ateliers, des balades ainsi que des rencontres autour de la nature.Adresse : Chemin de Lavaux 1, 6927 TellinPlus d'infos sur www.les-jardins-du-moulin.jimdosite.com/Le château de Jehay, classé patrimoine exceptionnel de Wallonie, est un site emblématique et l'un des hauts lieux touristiques de la Province de Liège. Le parc qui entoure le château sublime ce décor historique. Il s'étend sur plusieurs hectares répartis entre les jardins d'agrément, le jardin potager et les zones boisées. Des sculptures en bronze agrémentent judicieusement le parc. Viennent s'ajouter la création de perspectives, des décors sculpturaux, ainsi que divers plans d'eau et fontaines.Adresse : Rue du Parc 1, 4540 AmayPlus d'infos sur www.provincedeliege.be/fr/chateaudejehaySitué dans le hameau de Ham, au milieu de la boucle de l'Ourthe, le jardin de 1.750 m² se compose de trois parties : un espace plus informel avec un étang et des bordures, un verger de fruitiers basses-tiges de variétés anciennes et enfin trois grands mixed-borders de vivaces, dahlias et graminées. Une collection d'anciens objets en zinc - comme des arrosoirs, des seaux ou des jardinières - agrémente le jardin. Sur place, vous pourrez acheter du jus de pommes maison, des objets de vannerie en osier ou encore un beau bouquet champêtre.Adresse : Ham 28, 4130 EsneuxPlus d'infos sur www.facebook.com/Jardin-Citrouilles-et-Lutin-Entrez-cest-tout-vert-617704298245294/?ref=page_internal