Pour conserver un peu de fraîcheur dans la maison tout l'été, il n'est pas nécessaire d'investir dans un système de climatisation énergivore ou de passer sa journée devant son ventilateur. Tour d'horizon des astuces écologiques et économiques pour protéger sa maison de la chaleur.

1 - Volets, stores et auvents

Le meilleur moyen de protéger son intérieur de la surchauffe est d'empêcher les rayons de soleil de rentrer. En effet, les rayons qui traversent les vitrages se transforment en source de chaleur. C'est d'ailleurs l'une des principales sources de chaleur. Si vous avez des volets, fermez-les. Malheureusement, vous risquez d'y perdre en confort intérieur puisque vous serez privé de la lumière du jour. Une autre solution est de jouer avec des stores ou auvents. Vous pouvez tout simplement baisser vos stores à moitié. Vous créez ainsi une zone d'ombre chez vous, tout en permettant à la lumière de rentrer. Ou alors, placez un auvent au dessus de vos fenêtres. Cela permettra à une plus grande surface d'être ombragée et ne concentrera pas la chaleur directement sur l'enveloppe de la maison.

2 - Ouvrir ou fermer les fenêtres

Même si vous êtes tenté de le faire, évitez d'ouvrir vos fenêtres en journée. Les températures extérieures sont toujours plus élevées que celles de votre maison. Ce n'est qu'une fois la nuit tombée que la chaleur retombe. Le moment le plus frais de la journée se situe entre 2h et 6h du matin. C'est à ce moment là que vous pouvez ouvrir certaines fenêtres. Cela vous permettra de créer des courants d'air et de faire circuler l'air dans votre maison. Et, dès le petit matin, fermez tout afin d'empêcher l'air chaud d'entrer la maison.

3 - Le film de protection solaire

Pour les vérandas, les vitrages inclinés et les coupoles, le film de protection solaire est une solution abordable. On le colle sur les vitres du côté intérieur. Il filtre une grande partie des rayons thermiques infrarouges, ainsi que les rayons UV et permet de diminuer la température ambiante de 5 à 7° C.

4 - La végétation

Les écrans verticaux comme un arbre ou une haie - plantés le long des fenêtres du côté sud et aux abords de la chambre à coucher - permettent également de stopper le rayonnement solaire. De plus, les écrans verticaux végétaux forment un véritable rempart contre la chaleur, grâce à un phénomène d'évapotranspiration. Il s'agit du transfert de l'eau contenue dans le sol vers l'atmosphère par transpiration des plantes. Enfin, la végétation permet aussi une oxygénation de l'air.

5 - Limiter l'usage des appareils électriques

Même en veille, les appareils électriques consomment de l'énergie et chauffent la maison. Il vaut donc mieux éviter les apports de chaleur internes en débranchant tous les appareils inutilisés, mais aussi en limitant l'usage des appareils de cuisson.

6 - Du linge humide

Il s'agit ici d'une solution d'urgence en cas de canicule. Placez du linge humide à l'extérieur de vos fenêtres, du côté sud et ouest de votre habitation, et humidifiez-les tout au long de la journée. Ces morceaux de tissus rafraîchiront l'air extérieur avant qu'il ne pénètre dans la maison. N'hésitez pas non à faire sécher votre linge à l'intérieur en plein après-midi d'août!

7 - Opter pour des draps d'été

Draps en flanelle, couvertures polaires... Il existe toute sorte de draps de lit. En été, passez au coton. Il garde la fraîcheur et laisse respirer la peau en cette période de l'année.

8 - Isoler sa maison

En cas de mauvaise isolation, la chaleur pénètre plus facilement dans votre habitation. Pensez à utiliser des bons matériaux isolants, pour votre toiture et votre façade. Cela vous permettra d'éviter des montées en température trop rapides dans le logement. Par exemple, un toit plat bien isolé et recouvert de graviers blancs laissera pénétrer moins de chaleur dans votre habitation.

9 - Combinaison ventilateur et glaçons

Moins énergivore que la clim' et sans aucun entretien, le ventilateur est une solution pratique pour se rafraîchir rapidement. Placez une bassine remplie d'eau froide et de glaçons devant un ventilateur pour que l'air brassé soit plus frais.

10 - Rester au rez-de-chaussée

En été, privilégiez les pièces situées au rez-de-chaussée et évitez celles situées à l'étage. Et pour cause, la chaleur monte rapidement en journée, et la toiture est la surface de la maison qui subit le plus le rayonnement estival.

