Faut-il toujours souscrire une assurance pour voyager le coeur léger ? Et est-bien la peine de payer autant pour une voiture de location ou un city-trip?

Nous partons en vacances en Turquie. Mon épouse est sujette à des allergies alimentaires. Est-elle couverte par la mutuelle en cas de problème ? ", s'interroge Bruno, un lecteur. "Oui, répond Tom Lenie pour l'organisation Mutas, la plupart des frais seront couverts." Mutas ? C'est l'assistance médicale à l'étranger joignable 24h sur 24. Elle concerne, en Belgique, quelque 8,8millions d'affiliés des mutualités chrétiennes, socialistes, libérales et neutres. Notons que les 5 mutualités libres disposent d'un système équivalent appelé Mediphone Assist. Tom Lenie de Mutas poursuit : " tous les affiliés en ordre de leur assurance maladie (obligatoire) et leur famille sont couverts par ce service sans supplément de coût. Il ne s'agit pas d'une assistance technique, par exemple en cas de panne de voiture à l'étranger, mais Mutas intervient pour les soins urgents non planifiés. "

...