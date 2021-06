Au cours de ces trois dernières années, ce sont 830.000 investisseurs belges qui ont effectué des millions de transactions en bourse. Un chiffre en constante augmentation. Le nombre d'investisseurs a d'ailleurs plus que doublé durant les trois premiers mois de l'année 2021.

Oui, clairement, le nombre d'investisseurs distincts a plus que doublé par rapport au premier trimestre 2019. C'est ce que révèle une nouvelle étude réalisée par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) sur le comportement des investisseurs de détail belges. Au début de l'année 2021, le nombre de nouveaux investisseurs dépassait de moitié celui observé début 2019.

Le virus des actions : fois 5

En mai 2020, il ressortait déjà que les Belges avaient négocié, durant le premier confinement, jusqu'à... 5 fois plus d'actions du BEL20 qu'au cours de la période précédant la crise. Les investisseurs jeunes et occasionnels avaient en outre été nettement plus actifs. Pour rappel, le BEL20 est le principal indice d'actions de la bourse de Bruxelles. Il regroupe les 20 sociétés dont la capitalisation boursière est la plus importante.

Aujourd'hui, la nouvelle étude de la FSMA sur 3 ans (entre janvier 2018 et mars 2021) laisse apparaître qu'au cours de la période étudiée, les Belges ont effectué près de 30 millions de transactions en bourse. Et ce, tous instruments financiers confondus (actions, obligations, options). Sur cette période, le nombre total d'investisseurs de détail belges distincts s'élevait à 830.000.

De nouveaux investisseurs

Cette tendance à la hausse s'est encore confirmée par la suite : au premier trimestre 2021, le nombre d'investisseurs distincts a plus que doublé par rapport au premier trimestre 2019. Le début de l'année 2021 a également été marqué par l'arrivée de nouveaux investisseurs sur les marchés. Par rapport au début de l'année 2019, il s'agit d'une augmentation de plus de 50 %.

Le volume négocié a également augmenté. Il est passé de 625 millions d'euros par mois à 933 millions fin mars 2021

Oui, clairement, le nombre d'investisseurs distincts a plus que doublé par rapport au premier trimestre 2019. C'est ce que révèle une nouvelle étude réalisée par l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) sur le comportement des investisseurs de détail belges. Au début de l'année 2021, le nombre de nouveaux investisseurs dépassait de moitié celui observé début 2019. En mai 2020, il ressortait déjà que les Belges avaient négocié, durant le premier confinement, jusqu'à... 5 fois plus d'actions du BEL20 qu'au cours de la période précédant la crise. Les investisseurs jeunes et occasionnels avaient en outre été nettement plus actifs. Pour rappel, le BEL20 est le principal indice d'actions de la bourse de Bruxelles. Il regroupe les 20 sociétés dont la capitalisation boursière est la plus importante. Aujourd'hui, la nouvelle étude de la FSMA sur 3 ans (entre janvier 2018 et mars 2021) laisse apparaître qu'au cours de la période étudiée, les Belges ont effectué près de 30 millions de transactions en bourse. Et ce, tous instruments financiers confondus (actions, obligations, options). Sur cette période, le nombre total d'investisseurs de détail belges distincts s'élevait à 830.000. Cette tendance à la hausse s'est encore confirmée par la suite : au premier trimestre 2021, le nombre d'investisseurs distincts a plus que doublé par rapport au premier trimestre 2019. Le début de l'année 2021 a également été marqué par l'arrivée de nouveaux investisseurs sur les marchés. Par rapport au début de l'année 2019, il s'agit d'une augmentation de plus de 50 %.Le volume négocié a également augmenté. Il est passé de 625 millions d'euros par mois à 933 millions fin mars 2021