Voici quelques économies sur votre assurance moto

Quelques chiffres pour commencer ? Il y a environ 400.000 motards (+- 90% d'hommes) en Belgique. L'an passé, près de 25.000 motos et scooters neufs ont été immatriculés chez nous. Une progression de 11% sur un an, selon la Febiac, La Fédération belge de l'automobile et du cycle. Tout ça pour dire que la moto loisir, mais aussi celle qui se faufile dans les embouteillages, gagne du galon chez nous. Et il faut bien assurer en responsabilité civile tous ces deux-roues mis sur la voie publique.

Jusqu'à 80%

Et comme il est peu probable de conduire en même temps une voiture et une moto (sauf si un autre membre de la famille prend en même temps le volant ou le guidon), la plupart des assureurs offrent de substantielles ristournes à ceux qui souscrivent leur assurance moto et auto dans la même compagnie. Les réductions de primes varient alors de 40% (pour les moins de 30 ans) à... 80% ! Un exemple ? Une prime annuelle d'une RC moto 1200cc prise seule peut coûter 700 € et descendre à 150 € si l'assuré combine des contrats moto et auto dans la même compagnie. Une prime variera selon le lieu d'habitation, le bonus-malus, le type de deux-roues à assurer (petites ou grosses cylindrées, motos de balade ou de sport) et l'âge du conducteur.

Voiture de société

Et qu'en est-il pour ces nombreux Belges qui roulent en voiture de société ? Ils n'ont en théorie pas droit à ces réductions, car ils ne paient pas d'assurance auto. Il existe néanmoins d'autres stratégies pour réduire les coûts. Un exemple ? Le courtier Soyer & Mamet, partenaire privilégié de la Fédération des motocyclistes de Belgique, propose des ristournes sur la prime d'assurance moto pour ceux qui roulent dans une voiture de société LeasePlan. Il est également possible de diminuer sa prime moto en la couplant à une assurance habitation.

L'omnium ?

Le prix d'une belle moto peut facilement dépasser celui d'une petite automobile. Il faut donc envisager l'omnium pour les motos, mais toutes les compagnies n'en proposent pas une. Une mini omnium couvrira le vol, l'incendie, la collision avec un animal, etc. L'omnium complète apportera plus de tranquillité pour tous les dégâts matériels...