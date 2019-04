Ne pas oublier de demander la réduction de son précompte immobilier si certaines conditions sont remplies.

Le précompte immobilier (PI) est un impôt régional sur les biens immobiliers. Il est dû par le propriétaire ou l'usufruitier de l'habitation concernée.

Comment est-il calculé ?

Le PI est un impôt foncier annuel dont les recettes vont essentiellement aux pouvoirs locaux. Il peut varier d'une commune à une autre. Il faut donc connaître le taux d'impôt régional, ainsi que les centimes additionnels provinciaux et communaux. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous devez donc payer chaque année cet impôt calculé à partir du revenu cadastral (RC). Il n'est dû qu'à partir du premier janvier de l'année qui suit la première occupation. Il ne peut être mis à charge du locataire. Et comment le calcule-t-on ? Selon un pourcentage du RC indexé du bien immeuble. Il varie en fonction de la Région et des centimes additionnels des provinces et des communes. C'est l'addition des pourcentages imposés par les différents niveaux de pouvoir qui constitue le PI à payer. Le contribuable peut retrouver ces données dans le détail sur son avertissement extrait de rôle.

Exemple de calcul (source : https://fiscalite.brussels/fr/le-precompte-immobilier) : Prenons un bien immobilier situé dans la commune d'Anderlecht avec un revenu cadastral indexé de 1.500 €. Son propriétaire n'a pas droit à une réduction. Comment son PI est-il calculé ? Centimes additionnels de l'agglomération : 989. Centimes additionnels de la commune d'Anderlecht : 3.000.

Revenu cadastral indexé* du bien 1500 EUR Précompte immobilier dû à la Région 1500 X 1,25% = 18,75 EUR Précompte immobilier dû à l'Agglomération 18,75 X 9,89 = 185,44 EUR Précompte immobilier dû à la commune 18,75 X 30 = 562,50 EUR Total de l'impôt 18,75 + 185,44 + 562,50 = 766,69 EUR

Est-il possible d'obtenir une réduction du PI ?

Oui. Par exemple s'il s'agit d'une habitation modeste (un revenu cadastral de moins de 745 €) ; soit l'immeuble est occupé par une personne handicapée ; soit l'occupant a des enfants à charge. Par exemple, les enfants à charge permettent une réduction de 125 € par enfant en Région wallonne. À Bruxelles, chaque enfant à charge diminue de 10 % le montant du précompte immobilier. Notons que la réduction pour enfants à charge ou pour handicapés joue en faveur des occupants, même s'ils sont locataires de l'immeuble ou bénéficient d'une maison sociale. Comment demander la réduction ? Attention, la réduction n'est pas nécessairement automatique, même dans certains cas en Flandre : elle doit être demandée à l'administration, en utilisant le formulaire adéquat. Il y a moyen de demander la restitution de la partie de précompte qui aurait fait l'objet de la réduction pour trois années en cours et les deux années précédentes.

Si ce n'est déjà fait, comment introduire une demande de réduction en Wallonie ? Adressez à l'administration le formulaire 179.1.RW complété, daté et signé, par courrier ordinaire ou électronique.

Comment introduire une demande de réduction à Bruxelles ?D'abord en faisant une demande en ligne : http://fiscalite.brussels/fr/contact

Comment introduire une demande de réduction en Flandre ? En fonction de la nature du bâtiment ou de la situation familiale de l'habitant, des réductions sont possibles. Certaines sont octroyées automatiquement, d'autres nécessitent une demande. Vous trouverez toutes les informations nécessaires au sujet du précompte immobilier