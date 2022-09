Télétravailler en Espagne ou passer l'hiver en Tunisie pour faire des économies de chauffage? Ce n'est plus de la science-fiction. Un long séjour dans le Sud devient même une solution financièrement intéressante, selon des acteurs de l'industrie touristique.

"Et si nous partions tous faire du télétravail dans le sud de l'Espagne cet hiver ? C'est plus avantageux que de vivre et de travailler ici, non ?", voilà le message émis par Peter De Keyzer, le directeur de l'agence de communication stratégique Growth Inc. Il précise sa pensée : "compte tenu des coûts élevés de l'énergie cet hiver, c'est plus avantageux que de vivre et de travailler à domicile. De plus, on soutiendrait ainsi le secteur hôtelier et les restaurants espagnols et pas un dictateur russe." Sous-entendu qu'une partie de nos factures d'énergie n'irait plus gonfler le pactole belliqueux de Poutine. (Plus d'infos sur ces déclarations à lire ICI.)

Outre cette idée qui a fait parler d'elle en Flandre, voilà que l'industrie touristique d'îles et de régions espagnoles et portugaises, au climat hivernal agréable, est en train de lancer des campagnes publicitaires ciblées à destination des retraités d'Europe du Nord, et en particulier des pensionnés allemands. L'idée est la suivante : "vos factures énergétiques deviennent follement chères, faites-vous plaisir, dépensez-les sans surcoût de manière plus agréable chez nous."

"De nombreux Belges veulent passer l'hiver dans un pays ensoleillé"

L'industrie touristique basée en Belgique est sur la même longue d'ondes. Dans un communiqué de presse intitulé "la crise énergétique pousse de plus en plus de voyageurs à faire de longs séjours au soleil", le groupe TUI Belgium, par la voix de Sarah Saucin, sa responsable presse et communication, détaille "que les séjours de minimum trois semaines connaissent déjà des augmentations de plus de 50% pour les réservations. C'est ce que constatent nos agents de voyages TUI. Les prix actuels de l'énergie font réfléchir. De nombreux Belges veulent passer l'hiver dans un pays ensoleillé, pour profiter de leur retraite ou faire du télétravail dans un cadre ensoleillé et inspirant. Ce choix est pertinent quand on sait que le budget pour un long séjour est proche de celui dépensé en restant à la maison. De nombreux hôtels proposent d'ailleurs des réductions supplémentaires pour les séjours d'au moins trois semaines."

Le retour de Benidorm et Torremolinos ?

Et d'ajouter que "dans les années 1990, les longs séjours à l'étranger étaient très populaires durant les mois d'hiver. À l'époque, les côtes espagnoles et les stations balnéaires comme Benidorm et Torremolinos étaient particulièrement prisées. Au cours des deux dernières décennies, les seniors ont préféré bouger, découvrir des pays différents et profiter de leur retraite pour faire un maximum de voyages, parfois même hors de l'Europe." Mais voilà qu'aujourd'hui, toujours selon TUI, les voyageurs font leurs calculs. "Et un long séjour dans le Sud devient une solution financièrement intéressante. En conséquence, des dizaines de longs séjours sont donc réservés chaque jour et la tendance prend de l'ampleur. On enregistre déjà une augmentation de 50% de la demande par rapport à l'hiver dernier."

Parmi les voyageurs intéressés, on retrouve pas mal de pensionnés qui veulent profiter de leur retraite au soleil, "mais aussi de plus en plus de travailleurs qui souhaitent profiter de la possibilité qu'offrent de nombreuses entreprises de travailler à l'étranger selon le concept de workation, soit un mélange de travail (work) et de vacances (vacation)."

Les prix d'un hiver sous des cieux cléments ? "Les destinations non européennes de la Méditerranée offrent de loin les conditions les plus intéressantes, selon Sarah Saucin. Ainsi, pour quatre semaines sur la Riviera turque (la destination favorite de l'été passé), il est possible de réserver un hôtel cinq étoiles en formule tout compris pour moins de 900 € par personne. La Tunisie fait encore mieux : un séjour all inclusive d'un mois peut être réservé pour 750 € par personne. Il s'agit d'ailleurs de la destination la plus avantageuse en termes de prix. Les hôtels de la Costa Blanca et de la Costa del Sol font également des efforts et proposent des promotions pour attirer les vacanciers: un séjour avec petit-déjeuner peut déjà être réservé pour 900 €."

"Et si nous partions tous faire du télétravail dans le sud de l'Espagne cet hiver ? C'est plus avantageux que de vivre et de travailler ici, non ?", voilà le message émis par Peter De Keyzer, le directeur de l'agence de communication stratégique Growth Inc. Il précise sa pensée : "compte tenu des coûts élevés de l'énergie cet hiver, c'est plus avantageux que de vivre et de travailler à domicile. De plus, on soutiendrait ainsi le secteur hôtelier et les restaurants espagnols et pas un dictateur russe." Sous-entendu qu'une partie de nos factures d'énergie n'irait plus gonfler le pactole belliqueux de Poutine. (Plus d'infos sur ces déclarations à lire ICI.)Outre cette idée qui a fait parler d'elle en Flandre, voilà que l'industrie touristique d'îles et de régions espagnoles et portugaises, au climat hivernal agréable, est en train de lancer des campagnes publicitaires ciblées à destination des retraités d'Europe du Nord, et en particulier des pensionnés allemands. L'idée est la suivante : "vos factures énergétiques deviennent follement chères, faites-vous plaisir, dépensez-les sans surcoût de manière plus agréable chez nous."L'industrie touristique basée en Belgique est sur la même longue d'ondes. Dans un communiqué de presse intitulé "la crise énergétique pousse de plus en plus de voyageurs à faire de longs séjours au soleil", le groupe TUI Belgium, par la voix de Sarah Saucin, sa responsable presse et communication, détaille "que les séjours de minimum trois semaines connaissent déjà des augmentations de plus de 50% pour les réservations. C'est ce que constatent nos agents de voyages TUI. Les prix actuels de l'énergie font réfléchir. De nombreux Belges veulent passer l'hiver dans un pays ensoleillé, pour profiter de leur retraite ou faire du télétravail dans un cadre ensoleillé et inspirant. Ce choix est pertinent quand on sait que le budget pour un long séjour est proche de celui dépensé en restant à la maison. De nombreux hôtels proposent d'ailleurs des réductions supplémentaires pour les séjours d'au moins trois semaines."Et d'ajouter que "dans les années 1990, les longs séjours à l'étranger étaient très populaires durant les mois d'hiver. À l'époque, les côtes espagnoles et les stations balnéaires comme Benidorm et Torremolinos étaient particulièrement prisées. Au cours des deux dernières décennies, les seniors ont préféré bouger, découvrir des pays différents et profiter de leur retraite pour faire un maximum de voyages, parfois même hors de l'Europe." Mais voilà qu'aujourd'hui, toujours selon TUI, les voyageurs font leurs calculs. "Et un long séjour dans le Sud devient une solution financièrement intéressante. En conséquence, des dizaines de longs séjours sont donc réservés chaque jour et la tendance prend de l'ampleur. On enregistre déjà une augmentation de 50% de la demande par rapport à l'hiver dernier."Parmi les voyageurs intéressés, on retrouve pas mal de pensionnés qui veulent profiter de leur retraite au soleil, "mais aussi de plus en plus de travailleurs qui souhaitent profiter de la possibilité qu'offrent de nombreuses entreprises de travailler à l'étranger selon le concept de workation, soit un mélange de travail (work) et de vacances (vacation)."