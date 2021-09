Arrive bientôt le moment de payer votre précompte immobilier. Vous avez peut-être même déjà reçu votre avertissement-extrait de rôle. Mais au fond, savez-vous réellement ce qu'est le précompte immobilier ? Existe-t-il des réductions ou des primes?

Le précompte immobilier est un impôt que vous devez payer chaque année sur vos biens immobiliers. Le calcul s'effectue sur base du revenu cadastral, qui représente le revenu net moyen que le bien immobilier rapporterait à son propriétaire en un an (la valeur locative du bien, en d'autres termes).

Chaque année, un avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier vous est envoyé. Il couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année en cours.

Avez-vous droit à des réductions ?

Dans certains cas, vous pouvez bénéficier d'une réduction de précompte si, par exemple, vous avez des enfants à charge ou une habitation modeste. Attention, ces réductions ne sont pas octroyées automatiquement, il est nécessaire d'en faire la demande pour pouvoir en bénéficier.

Si vous êtes propriétaire d'une habitation modeste , vous pouvez bénéficier d'une réduction du précompte de 25% si le revenu cadastral de vos biens immobiliers belges ne dépasse pas 745 €.

Particularité en Région Bruxelloise : la prime Be Home

Vous avez un titre de propriété, d'usufruit, de servitude ou d'emphytéose sur un bien immobilier situé en Région bruxelloise ? Et que vous y êtes domicilié ? Alors, vous pouvez bénéficier d'une prime de 132€. Elle est généralement déjà inscrite dans votre avertissement-extrait de rôle et est automatiquement déduite du montant de votre précompte immobilier. Si ce n'est pas le cas mais que vous remplissez les conditions pour pouvoir en bénéficier, vous pouvez introduire une demande via ce formulaire.

Il est également possible que certaines communes bruxelloises vous accordent une prime logement en supplément de la prime Be Home. Les mêmes conditions et la même procédure s'appliquent. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre administration communale.

