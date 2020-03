Vous avez changé de coiffure ou perdu vos cheveux? Vous portez désormais une barbe fournie ? C'est le moment d'échanger votre vieux permis contre un neuf. Mais sans repasser vos examens !

Ma photo est complètement dépassée. Je devrais changer de permis de conduire, mais je crains de devoir repasser des examens si je demande un nouveau document ".Cette inquiétude, entendue ici et là, est totalement infondée. Il ne faut pas repasser d'examens (théorique ou pratique) si on échange son permis de conduire papier, le rose à trois volets, contre l'européen, au format d'une carte bancaire. Tant qu'on y est, tordons le cou à d'autres informations fausses sur le permis de conduire. Tout d'abord, si les permis papier ne sont plus délivrés depuis des années, ils restent néanmoins valables jusqu'en 2033. Il est donc inutile de se précipiter à l'administration communale pour en changer.Par contre, si la photo de votre permis papier n'est plus ressemblante, il doit être renouvelé par un modèle récent. La police peut d'ailleurs vous infliger une amende de 58€ en perception immédiate ou un procès-verbal d'avertissement. Tout dépendra du seuil de bonhomie du représentant de la loi. Si le policier est tolérant, il vous fera juste un gros doigt, gros doigt qu'il pointera sur votre photo obsolète en vous demandant de changer de permis, mais sans vous mettre à l'amende." Ok, mais si je vais en France avec mon permis papier, je vais me faire verbaliser ". Voilà une autre affirmation qui est fausse. Enfin, généralement... Les anciens permis de conduire belges sont toujours valables en France (et en Europe), jusqu'en 2033, sauf si vous n'êtes plus reconnaissable sur votre photo. Donc, si vous recevez un avertissement ou une amende à l'étranger au motif que votre permis de conduire papier n'est plus valable, le verbalisant sera dans son tort. Vous pourrez introduire un recours auprès de l'autorité étrangère. Il faudra joindre à votre requête une attestation délivrée par votre autorité communale qui confirmera la validité du permis.Un nouveau permis coûtera généralement, selon les administrations communales, entre 20 et 30 €. Sa validité est limitée à dix ans. Ah oui, deux dernières infos pour la route : si le permis papier est bien valable en Europe, attention si vous quittez le Vieux Continent, on vous demandera souvent un permis de conduire au format carte de banque. Et en Europe comme ailleurs, certaines sociétés de location de voitures n'acceptent plus que les nouveaux permis. Ce n'est pas toujours très légal, mais c'est ainsi. Pensez-y avant de partir en vacances. Un conducteur averti...