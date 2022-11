Vente forcée, intimidation... Les personnes âgées victimes d'abus des fournisseurs d'énergie

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

L'Inspection économique a reçu, au cours des huit premiers mois de cette année, 526 plaintes concernant les pratiques commerciales trompeuses et agressives de fournisseurs d'énergie, soit deux fois plus que sur l'ensemble de l'année 2019, rapportent Het Nieuwsblad et Het Belang van Limburg.

© iStock