Vous bénéficiez d'une réduction d'impôt pour l'achat d'une motocyclette, d'un tricycle et d'un quadricycle électrique. Quid si vous achetez une voiture électrique ? Et pour un vélo électrique ?

Depuis l'exercice d'imposition 2014 (revenus 2013), il n'y a plus de réduction d'impôt pour l'achat d'une voiture, d'une voiture mixte ou d'un minibus électrique, ni même pour l'installation d'une borne de rechargement. La réduction fiscale ne s'applique pas non plus aux vélos électriques. Vous ne pouvez pas inclure vos dépenses pour l'achat d'un vélo électrique privé dans votre déclaration d'impôts. Toutefois, si votre entreprise vous propose un vélo électrique de société au lieu d'une voiture de société, vous ne serez pas imposé sur cet "avantage de toute nature" (utilisation privée du vélo), comme ce serait le cas pour une voiture de société. Ainsi, le vélo électrique d'entreprise peut vous offrir un avantage fiscal.

Vous pouvez toujours bénéficier d'un allégement fiscal si vous achetez un quadricycle électrique, mais il ne s'agit pas d'une voiture particulière. Un quadricycle est un véhicule à quatre roues qui pèse au maximum 400 kg à vide (550 kg pour les véhicules utilisés pour le transport de marchandises), le poids des batteries n'étant pas inclus.

Il existe également une définition légale pour les tricycles et les motocyclettes. Une moto est un véhicule à deux roues avec ou sans side-car équipé d'un moteur et/ou qui atteint une vitesse maximale de plus de 45 km/h (50 mph). Un tricycle est un véhicule tricycle symétrique équipé d'un moteur et/ou qui atteint une vitesse maximale de plus de 45 km/h.

Les trois véhicules doivent être propulsés par un moteur électrique (les véhicules hybrides sont exclus), ils doivent pouvoir transporter au moins deux personnes et vous devez posséder un permis de conduire valide (permis de conduire belge de catégorie A ou B, européen ou autre permis de conduire équivalent).

Quel est le montant de l'allégement fiscal ?

Pour une motocyclette et un tricycle, la réduction d'impôt s'élève à 15 % de la valeur d'achat du véhicule électrique, avec un maximum de 3 140 euros pour l'année d'imposition 2020 (revenu 2019).

Pour un quadricycle, la réduction d'impôt s'élève à 15 % de la valeur d'achat du véhicule électrique, avec un maximum de 5 150 euros pour l'année d'imposition 2020 (revenus de 2019).

Plus d'infos sur finances.belgium.be.

