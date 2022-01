En 2021, les travailleurs des entreprises belges ont plus que jamais été absents au travail en raison de maladies de courte durée, ce qui correspond à une maladie de moins d'un mois. Près de 2,5% des heures ouvrables n'ont pas été prestées en raison de maladies de courte durée, soit le taux le plus élevé des cinq dernières années. Ce sont les résultats d'une enquête de l'entreprise de services RH Acerta.

L'absentéisme de courte durée au travail - les absences de moins d'un mois - est reparti à la hausse ces derniers mois en raison de la quatrième vague de coronavirus et du variant Omicron. En novembre et décembre 2021 par exemple, les chiffres en matière d'absentéisme étaient environ 50% plus élevés qu'à la même période en 2020 et plus de 15% plus élevés par rapport à 2019.

Sur l'ensemble de l'année 2021, nous avons assisté à une vague d'absences sans précédent. En moyenne, 2,49 % des heures ouvrables n'ont pas été prestées dans le secteur privé l'année dernière en raison de l'absentéisme de courte durée. Cela équivaut à une moyenne de 6,5 jours de maladie par travailleur. Au cours des cinq dernières années, ces chiffres n'ont jamais atteint un tel pic. À titre de comparaison, en 2020, le taux d'absentéisme s'élevait à 2,2% - un nombre remarquablement bas en raison des confinements - et à 2,37% en 2019. Les absences de plus d'un mois ne sont pas incluses dans ces chiffres.

Surtout dans les familles comptant des enfants scolarisés

En 2021, 12% de l'ensemble des travailleurs ont été malades au moins un jour. Ce nombre est lui aussi remarquablement plus haut que lors des deux dernières années, où ces pourcentages atteignaient 8,7 (2020) et 9,6 % (2019). Le taux d'absentéisme le plus élevé a été enregistré chez les travailleurs âgés de 30 à 44 ans. Ils ont été absents pendant 2,7% des heures ouvrables pour cause de maladie, alors que la moyenne pour tous les âges était de 2,49%. Cela n'a rien d'illogique, car ils font souvent partie d'une famille comptant des enfants scolarisés qui ont davantage de contacts.

L'absentéisme de courte durée est plus fréquent chez les ouvriers que chez les employés : 2,94 % des heures ouvrables n'ont pas été prestées pour cause d'absentéisme de courte durée pour les ouvriers, contre 2,16 % pour les employés. "Comme les ouvriers sont moins en mesure de travailler à domicile que les employés et souvent moins en mesure de garder leurs distances au travail, ils étaient également plus susceptibles de s'absenter du travail pour cause de maladie. ", selon Laura Couchard, conseillère juridique chez Acerta Consult.

L'absentéisme diminue dans le secteur des soins de santé

Dans ce secteur, qui est le plus touché par la pandémie, l'absentéisme a - de manière assez surprenante - légèrement diminué au cours de l'année écoulée, passant de 2,82 % en 2020 à 2,75 % en 2021. Cela correspond à une moyenne de 7,12 jours d'absence au travail en 2021 en raison de maladies de courte durée pour un collaborateur du secteur des soins de santé. Néanmoins, l'absentéisme moyen dans le secteur des soins de santé reste nettement supérieur à celui des autres années et à la moyenne de l'ensemble des secteurs.

"Qui dit augmentation de la charge de travail pour le personnel, dit aussi hausse de la pression psychosociale. Ajoutez à cela le fait que le personnel soignant est inévitablement en contact avec des personnes malades, ce qui entraînait et entraîne un fort taux d'absence pour maladie. Dans ce secteur, le travail à domicile n'est - dans la plupart des cas - pas possible non plus, ce qui cause un plus grand nombre d'absences sur le lieu de travail."

Un plan clair qui répertorie les fonctions vitales de l'entreprise

Les entreprises devront être vigilantes cette année encore afin de garantir une continuité suffisante sur le lieu de travail (à domicile) au cas où le personnel tomberait malade ou ne pourrait pas travailler pour cause de quarantaine. Acerta conseille aux entreprises d'établir un plan de continuité. Celui-ci répertoriera les principes vitaux ou les parties vitales d'une entreprise et des solutions seront appliquées lorsque le fonctionnement normal sera menacé.

En outre, il reste crucial de s'appuyer sur les mesures de prévention sur le lieu de travail, telles que le port du masque, la distanciation sociale et une ventilation suffisante afin de minimiser le nombre de contaminations, mais il est aussi essentiel d'aborder le bien-être psychologique des travailleurs de manière proactive afin d'éviter des absences pour maladie.

