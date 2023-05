Si les piles d'un appareil durent moins de deux mois, envisagez des rechargeables. C'est plus rentable et responsable.

Si de plus en plus d'appareils fonctionnent sur batterie, nous utilisons toujours des piles rechargeables.

Si de plus en plus d'appareils fonctionnent sur batterie, nous utilisons toujours des piles rechargeables. De 150 à plus de 300. C'est le nombre de fois qu'une pile rechargeable sera employée. Mais les piles rechargeables n'ont pas toujours bonne presse. Elles se déchargent plus vite, sont moins puissantes... C'est vrai. Pour Test-Achats, les piles rechargeables et non rechargeables sont "vides" lorsque leur tension électrique tombe à 0,9 volt. "Certains appareils cessent de fonctionner lorsque la tension est tombée à 1,2 volt. Le problème est que les piles rechargeables ont une tension de départ d'1,2 volt. Les piles non rechargeables ont une tension initiale d'au moins 1,5 volt." Certains appareils ne vont donc pas fonctionner avec des rechargeables. Ces dernières possèdent une faible résistance interne, d'où leur perte de puissance après une période sans utilisation. autodécharge. A cause de cette perte de charge au fil du temps, les piles rechargeables ne sont pas recommandées pour des appareils peu gourmands en énergie comme une télécommande ou des appareils qui doivent fonctionner en permanence et longtemps comme une horloge ou un détecteur de fumée. Il faut aussi être plus être organisé. Et ce, pour ne pas mélanger les piles chargées et les piles déchargées. Attention aussi, pour les distraits, à ne pas mettre sur le chargeur des piles à usage unique. Si vous "rechargez" des piles alcalines, une réaction chimique peut provoquer leur déchirement et libérer un liquide agressif. Enfin, il y a aussi l'inconvénient de l'investissement de départ. À titre d'exemple, nous avons acheté chez Colruyt un chargeur Memorex 8000 LCD à 43,99€ + 4 piles rechargeables et préchargées AA 2100Mh à 19,99€. Rentables? "Pour les appareils qui consomment beaucoup d'énergie sur un laps de temps plus court, oui", explique-t-on chez Bebat, l'ASBL responsable du recyclage des piles. Il est préférable d'opter pour des piles rechargeables si vous utilisez des manettes de jeux vidéo, des souris et claviers sans fil, des jouets pour enfant comme les talkies-walkies ou encore un célèbre lapin qui joue du tambour. Test Achats donne ce conseil: "si les piles d'un de vos appareils tiennent moins de deux mois, optez directement pour des rechargeables, elles vous feront économiser des euros très rapidement."Et l'environnement? L'impact des piles jetables est plus important, car il faut les produire en masse et utiliser davantage de ressources. Mais qu'elles soient à usage unique ou rechargeables Li-ion ou NiMH, toutes les piles en fin de vie devront être recyclées et traitées en fonction de familles chimiques. Pas d'excuse pour ce petit geste responsable: il y a 24.000 points de collecte des piles usagées en Belgique.