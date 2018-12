Une pension anticipée, combien ça vous coûte ?

Aujourd'hui, l'âge légal de la pension est fixé à 65 ans. Il sera porté à 66 en 2025 et à 67 en 2030, sans égard pour le nombre d'années de travail. Il en va autrement si vous souhaitez prendre une retraite anticipée, c'est-à-dire vous retirer de la vie active avant 65 ans et percevoir une pension, même incomplète. Aujourd'hui, on peut bénéficier d'une pension complète à condition d'avoir 63 ans et une carrière de 41 ans. En 2019, ce sera 63 ans et 42 ans de carrière.

