Chacun a la possibilité de désigner une personne de confiance et/ou un représentant, comme le prévoit la loi relative aux droits du patient. C'est l'assurance que quelqu'un de votre choix vous soutiendra dans les contacts avec les soignants.

"Ayez l'esprit tranquille", c'est le slogan adopté par la cellule droits du patient du Service public fédéral (SPF) Santé publique. Il lance une campagne à destination des patients plus âgés ou de leurs enfants. Et ce, en les invitant à désigner une personne de confiance et/ou un représentant.

Car si les citoyens ont désormais la possibilité de désigner une personne de confiance et/ou un représentant, comme le prévoit la loi relative aux droits du patient, "peu de patients sont en réalité au courant cette possibilité", explique Marie-Noëlle Verhaegen, du service de médiation fédéral Droits du patient du SPF Santé publique. "Les patients qui ont franchi cette étape se sentent pourtant plus à l'aise. Ils ont l'assurance que quelqu'un de leur choix peut les soutenir dans leurs contacts avec les soignants ou les représenter lorsqu'ils ne seront plus en mesure d'exercer leurs droits eux-mêmes."

Personne de confiance ou représentant ?

La personne de confiance assiste et soutient un patient qui est encore capable de prendre des décisions concernant ses soins médicaux, par exemple en accompagnant celui-ci lors d'une consultation médicale. L'avantage pour le patient est qu'il bénéficie d'un soutien pouvant l'aider à dialoguer avec le soignant.

Le représentant du patient, quant à lui, intervient auprès d'un patient qui n'a plus la capacité (temporaire ou définitive) de prendre des décisions (ex. s'il est dans le coma, ou présente certaines formes de démence). Dans cette situation, le représentant du patient prend les décisions en matière de santé. Grâce à la désignation d'un représentant (mandataire), le patient est assuré que la personne "de son choix" exercera ses droits de patient au moment où il ne sera plus capable de le faire lui-même.

Maisons de repos

La campagne cible les patients seniors et les professionnels de santé qui sont en première ligne pour informer ceux-ci correctement. Les maisons de repos / de repos et de soins peuvent dès à présent commander le matériel de campagne auprès du SPF Santé publique. Elles ont reçu un email leur expliquant les démarches à suivre. Dans une seconde phase, la campagne touchera d'autres secteurs impliquant les patients seniors, tels que les soins à domicile, les services de gériatrie des hôpitaux, les centres de revalidation, etc. Le matériel de campagne comprend des affiches, une brochure et une carte "représentant désigné" que le patient peut compléter comme aide-mémoire.

Toutes les informations sur le rôle de la personne de confiance et celui du représentant du patient se trouvent sur le site https://www.health.belgium.be/fr/campagne-patients-seniors

