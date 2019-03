Une assurance gratuite et pourtant méconnue

En Wallonie une assurance gratuite contre la perte de revenus protège en partie les acheteurs contre les aléas de la vie et du marché du travail. Tous les Wallons peuvent y souscrire s'ils contractent un prêt hypothécaire pour une nouvelle construction ou pour l'achat d'une maison à rénover. Les demandeurs doivent rentrer leur dossier dans les 12 mois qui suivent la signature de l'acte du prêt. Ils doivent posséder un contrat de travail à durée indéterminée ou être indépendants à titre principal. Ils s'engagent à occuper ledit logement.

Cette assurance est totalement gratuite et, paradoxalement, largement... ignorée. Seulement 2.000 dossiers en moyenne sont introduits par an. Sans doute à cause des freins et de la paperasserie. Cela pourrait changer... Car depuis ce 1er mars 2019, l'assurance contre le risque de perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail a été simplifiée. Et en voici les nouvelles conditions :

1. Fini l'obligation de travaux

Jusqu'à présent, pour pouvoir bénéficier de l'assurance lors de l'achat d'un logement, des travaux de rénovation pour un montant minimal de 7.500 € devaient être réalisés. Cette condition est supprimée."Il est de plus en plus difficile de pouvoir financer des travaux directement après l'achat d'un logement. En supprimant cette condition, nous élargissons considérablement le nombre de ménages pouvant souscrire à l'assurance",selon Valérie De Bue, la ministre du Logement.

2. Délais allongés

Les ménages wallons auront à l'avenir 12 mois au lieu de 6 après la passation de l'acte de prêt pour introduire leur demande. Les délais liés à l'occupation du logement ont également été pris en compte. L'assurance pourra ainsi être souscrite à condition d'occuper le bien dans les 24 mois de la réception provisoire en cas de construction, contre 6 mois auparavant.

3. Jusqu'à 9.000 euros par an

Depuis sa création, les montants de l'intervention de l'assurance n'avaient jamais été réévalués. Il est dès lors proposé de passer à une intervention annuelle maximale de 9.000 € contre 6.200 € avant. Le plafond maximal d'intervention passe quant à lui à 27.000 € (donc maximum 3 années à 9.000 €).