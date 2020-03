Plus besoin d'attendre des heures, voir des jours pour verser de l'argent sur le compte d'un bénéficiaire. Depuis leur lancement le 4 mars 2019, 75 millions de virements instantanés ont été effectués en Belgique. La fédération du secteur financier estime que ce type de virement pourrait devenir la nouvelle norme.

Les virements instantanés permettent de transférer de l'argent 24 heures sur 24, sept jours sur sept, à une vitesse inégalée: l'argent est versé en principe dans les cinq secondes sur le compte du bénéficiaire. En mars 2019, la Belgique a été l'un des premiers pays européens à introduire les virements instantanés pour le grand public.

Le montant moyen d'un virement instantané en 2019 était de 479,23 euros.

"L'augmentation du nombre de virements instantanés s'est d'abord faite au détriment du nombre de virements ordinaires. Mais récemment, cette augmentation du nombre de virements instantanés a été plus forte que la baisse du nombre de virements standards. Ce qui indique qu'il est également possible que les paiements en espèces et les chèques soient progressivement remplacés par des virements instantanés", constate la fédération du secteur financier dans un communiqué.

Actuellement, plus de 90% des comptes courants en Belgique peuvent recevoir des virements instantanés. En outre, à partir de la fin de l'année, il sera de plus en plus souvent possible d'initier et de recevoir des virements instantanés vers et depuis le reste de l'Europe, annonce Febelfin.

