Un peu plus d'un indépendant sur trois (36%) ne prend pas plus d'une semaine de vacances, estimant ne pas pouvoir se permettre une période plus longue sans revenu, selon une enquête de l'entreprise de services RH Acerta. Environ deux tiers restent disponibles pour leurs clients durant leur voyage.

Sept indépendants sur dix ont pris des vacances à l'étranger en 2018. Mais plus d'un tiers ne prend pas plus d'une semaine. Environ la moitié des indépendants se contente de quelques breaks d'un à trois jours par an.

C'est dans l'agriculture et l'horticulture que les vacances sont le plus sous pression. Près de la moitié (45%) ne prennent jamais une semaine et près de trois quarts (72,5%) jamais plus de sept jours.

Les causes principales de ces restrictions sont le budget (cité par 39% des sondés), les pics d'activité (26%) et la spécificité du secteur (19%). Seize pour cent des indépendants n'avertissent pas leurs clients lorsqu'ils sont en vacances.

L'enquête a été menée en mai auprès de 621 starters et indépendants, dont 70% n'ont pas de personnel.