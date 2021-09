Rien qu'à Bruxelles, 12.000 vélos ont été volés en 2020. Ce qui est 20 fois plus que les vols de voitures. Alors, comment s'assurer et éviter un vol?

Dans le cadre de sa dernière campagne pour protéger son vélo, l'asbl Pro Velo vient de publier une analyse comparative sur les offres de huit assurances belges. Cliquez ICI pour consulter ce tableau. L'objectif est d'aider les cyclistes à se retrouver dans les types de couvertures. Les assurances spécifiquement destinées à la petite Reine reprises dans la comparaison sont Aedes, AG, Allianz, Axa, Callant, Enra, Ethias et Qover

Franchise et... surprime pour les Bruxellois

Le montant de la prime annuelle, sur base du type de vélo et de sa valeur, est publié dans ce tableau. On y apprend que certains n'appliquent qu'une franchise que pour les vélos de course et VTT. Que la dépréciation de la valeur du vélo intervient souvent à partir du treizième mois. Ou qu'un assureur demande une surprime de 30 à 40 % pour les Bruxellois. À cause des statistiques, sans doute. Il y a eu 12.000 vélos volés à Bruxelles en 2020. Ce qui est 20 fois plus que les vols de voitures. Et 48% de ces vols de vélos ont lieu dans les parties communes des immeubles, d'où l'importance de toujours bien attacher son vélo, même dans des locaux fermés.

Notons encore qu'en parallèle de ce tableau comparatif, Pro Velo vient de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation intitulée "Je protège mon vélo". L'association y rappelle quelques concepts de base à garder toujours en tête quand on stationne son vélo comme investir dans un bon cadenas, attacher son vélo à un point fixe et éviter les lieux déserts.

Dans le cadre de sa dernière campagne pour protéger son vélo, l'asbl Pro Velo vient de publier une analyse comparative sur les offres de huit assurances belges. Cliquez ICI pour consulter ce tableau. L'objectif est d'aider les cyclistes à se retrouver dans les types de couvertures. Les assurances spécifiquement destinées à la petite Reine reprises dans la comparaison sont Aedes, AG, Allianz, Axa, Callant, Enra, Ethias et QoverLe montant de la prime annuelle, sur base du type de vélo et de sa valeur, est publié dans ce tableau. On y apprend que certains n'appliquent qu'une franchise que pour les vélos de course et VTT. Que la dépréciation de la valeur du vélo intervient souvent à partir du treizième mois. Ou qu'un assureur demande une surprime de 30 à 40 % pour les Bruxellois. À cause des statistiques, sans doute. Il y a eu 12.000 vélos volés à Bruxelles en 2020. Ce qui est 20 fois plus que les vols de voitures. Et 48% de ces vols de vélos ont lieu dans les parties communes des immeubles, d'où l'importance de toujours bien attacher son vélo, même dans des locaux fermés.Notons encore qu'en parallèle de ce tableau comparatif, Pro Velo vient de lancer une nouvelle campagne de sensibilisation intitulée "Je protège mon vélo". L'association y rappelle quelques concepts de base à garder toujours en tête quand on stationne son vélo comme investir dans un bon cadenas, attacher son vélo à un point fixe et éviter les lieux déserts.