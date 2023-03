Crise énergétique, inflation, etc., les temps sont durs. Il n'est donc pas surprenant que de plus en plus de personnes cherchent un travail d'appoint pour arrondir leur fin de mois, tout en limitant les prélèvements sociaux et fiscaux.

Le Service fédéral des Pensions a énoncé des règles claires pour ceux qui veulent continuer à travailler à la retraite. Mais vous pouvez aussi arrondir vos fins de mois quand vous travaillez encore. Voici comment faire pour que votre net soit le plus élevé possible... Votre employeur doit respecter les règles relatives au temps de travail et ne peut vous demander de prester plus d'un certain nombre d'heures par jour. Mais rien ne vous empêche de travailler pour un autre employeur en plus. Votre salaire pour votre travail supplémentaire s'ajoutant à votre salaire normal, le taux marginal d'imposition (le plus élevé) s'applique. Jusqu'à fin 2020, vous pouviez gagner jusqu'à 6.000€ (montant de base) de revenus d'appoint exonérés d'impôts pour certaines activités: travail associatif, services occasionnels entre particuliers ou plateformes d'économie collaborative. Ce régime a été supprimé. Il est encore possible d'obtenir un revenu complémentaire à des conditions avantageuses - à savoir sans cotisations sociales personnelles et avec peu ou pas d'impôts - dans le cadre d'un flexi-job, du travail associatif (limité) ou de l'économie collaborative (via une plateforme). Vous conserverez alors un revenu net plus important de votre activité complémentaire si vous respectez l'ensemble des conditions. Dans le cadre du travail associatif, vous pouvez prester jusqu'à 450 heures dans le secteur sportif et 300 heures dans le secteur socioculturel sans cotisations ONSS. Conséquence de cette exemption, ces revenus ne vous donnent pas droit à une pension. Vous ne payez que 10% d'impôts, à condition que le montant brut des revenus que vous avez perçu ne dépasse pas 6.540€ par an (montant indexé de 2022). Vous avez dépassé ce plafond? Ces revenus sont alors considérés comme des revenus professionnels, imposés aux taux ordinaires. Infos: travailassociatif.be. Vous ne payez pas de cotisations ONSS sur vos revenus, qui ne vous ouvrent pas de droit à la pension. Vos revenus issus de l'économie collaborative sont imposés depuis 2021 au taux de 20% après déduction de frais forfaitaires de 50%. Les plateformes agréées doivent retenir le précompte professionnel sur vos revenus. Si vous avez travaillé à au moins 4/5 pour un employeur tiers au cours des trois derniers trimestres, vous pouvez exercer un flexi-job. Vous ne payez pas d'impôts ou de cotisations sociales sur les revenus de votre flexi-job. Bien que vous ne payiez pas de cotisations sociales, votre flexi-salaire est pris en compte pour le calcul de votre pension. Ce n'est pas le travail effectué, mais le secteur d'activité dont il est tenu compte. Outre l'horeca et le commerce de détail (boulangerie, salon de coiffure...), vous pouvez désormais travailler dans le cadre d'un flexi-job dans un cinéma, dans le secteur du spectacle (par exemple au guichet d'une compagnie de théâtre), ou pour une fonction de support dans le domaine des soins de santé. Pour ce dernier type de flexi-job, le salaire horaire est fixé depuis le 1/1/23 à min 14,29€ et 1,10€ de pécule de vacances, soit un total de 15,39€ par heure. Pour les autres secteurs, le min est de 11,81€ par heure.Si vous êtes salarié au moins à mi-temps ou effectuez au moins la moitié d'un temps plein en tant que fonctionnaire, vous pouvez arrondir vos fins de mois en travaillant comme indépendant à titre complémentaire. Ce statut est moins avantageux, car vous payez des cotisations sociales, qui ne vous donneront pas droit à une pension supplémentaire. Ce n'est que si vous payez des cotisations sociales complètes (comme une activité principale) pour votre activité complémentaire que vous pouvez constituer des droits de pension. Lorsque vous percevez une pension, le Service fédéral des pensions garde un oeil sur vos revenus complémentaires. Vous pouvez gagner autant que vous voulez en plus de votre pension à partir de 65 ans ou si vous avez travaillé pendant au moins 45 ans. Si vous ne remplissez pas l'une de ces conditions, votre revenu d'appoint est plafonné. Le montant exact varie selon votre situation familiale (enfants à charge ou non), selon que vous travaillez en tant que salarié/fonctionnaire ou indépendant, et suivant le type de pension que vous percevez (pension de retraite, pension de survie). Voir tableau ci-contre. Si vous gagnez plus que le plafond autorisé, votre pension sera rabotée, voire supprimée, pour l'année où vous gagnez trop. La sanction dépend du pourcentage de dépassement de la limite autorisée. Si le dépassement est inférieur à 100%, votre pension sera réduite du pourcentage que vous avez gagné en plus: par exemple, si votre revenu d'appoint dépasse de 12% le plafond autorisé dans votre situation, votre pension sera réduite de 12%. Si vous dépassez de plus de 100% le plafond autorisé, votre pension sera suspendue pour toute l'année civile. Vous devrez donc la rembourser intégralement l'année suivante. En principe, en tant que pensionné, vous ne devez pas déclarer votre activité professionnelle au service des pensions, sauf avant le premier versement de votre pension, si vous exercez un mandat politique ou autre, si vous travaillez à l'étranger ou si vous exercez une activité scientifique ou artistique. Dans tous ces cas de figure, vous devez déclarer votre activité au Service fédéral des pensions si vous percevez des revenus complémentaires en tant que salarié ou fonctionnaire et à l'INASTI si vous percevez des revenus complémentaires en tant qu'indépendant. Vous devez utiliser le formulaire modèle 74 que vous pouvez demander au numéro gratuit 1765. Vous êtes imposé et devez payer des cotisations sociales sur vos revenus d'appoint, même si ces derniers ne vous donnent pas droit à une pension supplémentaire! Quand vous êtes retraité et recevez une pension, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôts, car vous percevez un revenu de remplacement. Mais cet avantage fiscal est progressivement réduit si vos revenus dépassent un certain plafond. Il peut ainsi être supprimé si vous recevez une pension élevée ou si vous avez d'autres revenus en plus de votre pension. Ce qu'il vous reste en net de votre revenu d'appoint dépend donc en partie de la suppression progressive de cette réduction d'impôts. Pour savoir combien d'impôts vous paierez, effectuez une simulation, par exemple via l'application Tax Calc du SPF Finances. Si vous êtes pensionné, les conditions sont plus souples si vous souhaitez exercer un flexi-job (évidemment, il n'est pas question d'exiger que vous travailliez à au moins 4/5). Il suffit que vous ayez atteint l'âge légal de la pension ou que vous soyez inscrit au cadastre des pensions pendant au moins deux trimestres. Vous pouvez donc également exercer un flexi-job si vous êtes prépensionné (vous avez moins de 65 ans et remplissez les conditions). Comme pour les travailleurs, vous ne payez pas de cotisations sociales ou d'impôts sur votre flexi-salaire. Mais attention, si vous avez moins de 65 ans ou si vous n'avez pas travaillé pendant 45 ans, vous devez garder un oeil sur les plafonds de revenus fixés par le Service fédéral des pensions!