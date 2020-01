Un quart des plus de 55 ans n'a jamais changé d'employeur

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

Un quart des 55 ans et plus travaille toujours pour son premier employeur et l'intention de départ volontaire (moins de un sur dix) est la plus faible de toutes les catégories d'âge des salariés belges, ressort-il mercredi d'une étude réalisée auprès de 1.000 personnes pour le bureau de recrutement spécialisé Robert Half.

© iStock