Un quart des employés (24,4%) du secteur privé belge s'est vu (ou se verra) attribuer un bonus cette année. Le montant moyen du bonus que les travailleurs vont recevoir sur leur compte a augmenté de 11% par rapport à celui octroyé l'année dernière, et ce, malgré la crise énergétique qui fait rage, selon le prestataire de services RH Acerta.

Par rapport à 2021, le nombre d'employés qui se verront octroyer un bonus en 2022 par leur employeur demeure pratiquement inchangé (24,4%). Le montant moyen de ce bonus est quant à lui nettement plus élevé cette année qu'en 2021. En effet, le montant moyen du bonus passe à 5924€, soit une augmentation de 11,5%.

Le bonus collectif connaît le plus grand succès

Le bonus collectif est et demeure le moyen le plus populaire pour les employeurs de récompenser leurs collaborateurs. 1 employé sur 7 se verra octroyer une telle prime collective en 2022. Le montant moyen de ce bonus est toutefois le plus faible parmi les différents types de bonus qui peuvent être accordés : 1368€.

"Il s'agit du bonus collectif le plus intéressant", selon Catherine Langenaeken, experte en rémunération chez Acerta Consult. "Ce bonus possède un côté prévisible: des objectifs collectifs sont convenus au préalable et, en fonction des résultats, le bonus est ensuite versé ou non à la personne concernée. Ce n'est pas seulement la conversion avantageuse du brut au net qui rend ce bonus si intéressant, mais également le fait que l'employeur puisse le déterminer à une seule reprise et qu'il soit indépendant de la norme salariale. L'inconvénient de ce bonus est sans aucun doute sa procédure: certains employeurs la perçoivent comme longue et complexe."

Les bonus salariaux individuels ont également le vent en poupe

Outre le bonus collectif, un employeur peut également récompenser individuellement ses collaborateurs. L'année 2022 confirme déjà la renaissance du bonus salarial individuel de l'année dernière: le pourcentage d'employés bénéficiant d'un bonus salarial a augmenté en 2022: 6,51% des employés en ont bénéficié. La valeur moyenne du bonus salarial est désormais supérieure de 11% à celle de 2021 et atteint désormais 4791€.

La popularité des warrants poursuit sa chute en 2022, avec 6,16 % des employés bénéficiaires de warrants, soit 6% de moins que l'année dernière. Le montant moyen a toutefois augmenté de 13% pour atteindre 13 065€.

Les bonus accordés par les employeurs en 2022 sont principalement le reflet des résultats enregistrés par les entreprises en 2021. Pour 2023, les décisions qui seront prises à la suite des résultats de 2022 demeurent encore inconnues.

