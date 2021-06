On promettait la fin progressive de l'obligatoire de télétravail si les chiffres étaient favorables, et ils le sont. Bonne nouvelle : à partir du 9 juin, les travailleurs pourront retourner au bureau un jour par semaine.

La situation sanitaire semble s'améliorer en Belgique : le nombre de patients atteints du covid en soins intensifs continue à baisser et s'établit bien en-dessous du seuil indicatif des 500 lits. La campagne de vaccination suit elle aussi son rythme et plus de huit personnes à risque sur dix (plus de 65 ans et personnes présentant des comorbidités) ont déjà reçu leur première dose de vaccin il y a deux semaines.

Au vu de ces tendances positives, le Comité de concertation a prévu plusieurs assouplissements et défini les grandes lignes du Plan Été. Parmi les mesures d'assouplissements annoncées, un retour progressif sur le lieu de travail est prévu dès ce mercredi 9 juin.

Voici les règles à suivre :

Il sera possible de retourner sur son lieu de travail un jour par semaine;

Un maximum de 20 % des employés pourront être présents simultanément au bureau;

Pour les PME comptant moins de dix personnes employées, un maximum de 5 personnes pourront être présentes au bureau.

Il faudra toujours respecter les distances de sécurité;

Le port du masque reste quant à lui obligatoire.

À partir du 1er juillet, si les chiffres restent favorables à de nouveaux assouplissements, le télétravail ne sera plus obligatoire. Il sera alors question de recommandation, et non plus d'obligation.

Le testing régulier des travailleurs reste recommandé;

Combinée au respect des distances de sécurité et au port du masque, la ventilation des espaces est essentielle.

