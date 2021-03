Le monde bancaire est devenu de plus en plus complexe, même pour les initiés. Les ouvrages de vulgarisation en la matière valent donc plus que leur pesant de cacahouètes. C'est peu de le dire. Financité, un mouvement dont le but (désintéressé) est de développer l'éducation en matière de finance responsable, vient de sortir "Dessine-moi une banque". Ou comment comprendre le monde bancaire belge pour moins de 15€.

Qu'est-ce qu'une banque ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelles attentes légitimes la société peut-elle avoir à son égard? A quoi ressemble le secteur bancaire européen et belge ? Pourquoi parle-t-on de banques éthiques? Chapitre par chapitre, ce livre décortique l'activité bancaire et répond à toutes les questions. Quels crédits possèdent les banques et à qui appartiennent-elles? Que financent-elles et que vendent-elles? Qui en sont les clients et les... exclus du système bancaire?

"Dessine-moi une banque", écrit par l'équipe Financité, dont le dessein est de contribuer à une société plus juste et plus humaine par la lorgnette de la finance, se veut abordable et accessible. Il a, selon un communiqué du mouvement, pour "but de décoder une activité primordiale dans notre société qui mérite d'être appréhendée. Sans jargon inutile mais avec tout le sérieux nécessaire, l'ouvrage fait le point sur les dimensions essentielles à maîtriser pour juger de la qualité d'une banque, pour décider, ou pas, d'en changer". Ou d'interpeller les banquiers "sur certaines pratiques potentiellement critiquables".

"Dessine-moi une banque", Editions La Boîte à Pandore (236 pages, 14,90 €). Il se trouve dans quelques bonnes librairies. Il peut être directement commandé auprès de l'association : https://www.financite.be/dessine-moi-une-banque-commander

