Un nouveau congélateur, une nouvelle lessiveuse? Comment s'y retrouver dans les labels énergétiques? L'étiquetage qui indique le niveau de consommation énergétique des appareils électriques et ménagers a été simplifié le 1er mars 2021. Finis les incompréhensibles A+, A++...

A+++, A+, B, C ... cette classification est bien connue des consommateurs pour identifier en un coup d'oeil le niveau de consommation énergétique des appareils électriques, des plus économes (vert foncé/A+++) aux plus gourmands en énergie (rouge/D voire même G pour les règlements les plus anciens).

Au fil des ans, l'efficacité énergétique des produits n'a cessé de s'améliorer avec l'évolution technologique. Les appareils présents dans le commerce sont ainsi de plus en plus souvent dotés des classes énergétiques situées au-dessus du A (de A+ à A+++). Les consommateurs ont de ce fait de plus en plus de mal à s'y retrouver et se fient parfois à la seule lettre A, croyant acheter un produit parmi les plus efficaces du marché.

C'est la raison pour laquelle l'étiquette énergétique a été revue et simplifiée le 1er mars 2021. L'objectif de ce changement est d'être en phase avec les progrès en matière de performance énergétique et de stimuler la fabrication d'appareils toujours plus économes. La nouvelle étiquette énergétique reprend désormais sept classes de performance, de A à G. Finis donc les A+, A++ et A+++.

Ne pas confondre ancien et nouveau Il ne faudra jamais comparer une ancienne étiquette avec la nouvelle. Un B d'aujourd'hui ne représente plus du tout la même chose qu'un B d'hier. À titre d'exemple, un ancien réfrigérateur de classe A+++ pourrait aujourd'hui se voir doté d'un B ou d'un C. La raison en est simplement que la méthode de test et les critères de classification ont également été revus et affinés.

4 catégories d'appareils concernées

Quatre catégories d'appareils seront concernées dans un premier temps par cette nouvelle classification :

les lave-linge et lave-linge séchants (pas les sèche-linge !) ;

les téléviseurs et écrans d'ordinateurs ;

les appareils de réfrigération (réfrigérateurs, congélateurs et caves à vin) ;

les lave-vaisselle.

Les lampes électriques s'y ajouteront à partir du 1er septembre 2021. Les autres catégories d'appareil suivront ultérieurement.

