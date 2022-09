Selon le principe que l'union fait la force, l'avenir sera-t-il au partage des installations énergétiques ? À Bruxelles, la réalisation d'un tel projet annonce une économie d'un million d'euros pour 206 logements sur 25 ans.

Un ensemble d'immeubles à Schaerbeek s'est équipé d'unités de cogénérations et de panneaux solaires en commun pour réduire les factures d'énergie de ses habitants. Ils ne déboursent rien à l'origine selon le principe du tiers payant et grâce à l'économie collaborative qui a levé trois millions d'euros pour ce projet. Explications.

Le 8 septembre dernier, les habitants de Media Gardens ont vu l'inauguration de quatre unités de cogénérations et de 314 panneaux photovoltaïques placés sur leur site. L'économie prévue sur leurs charges énergétiques pourrait atteindre le million d'euros sur 25 ans. À deux pas de la RTBF et de la VRT, Media Dardens comporte plusieurs immeubles de quatre à six étages. Il s'agit d'un complexe de 206 logements situé à Schaerbeek.

Et en matière d'énergie, avant la crise, les occupants de ce Media Gardens déboursaient 103.000 € par an pour leurs factures d'énergie. Aujourd'hui, vu cette augmentation du prix du gaz et de l'électricité, ils devraient dépenser 332.000 €. Mais au final, en fonction des capacités des nouvelles installations, ils économiseraient 835.000 € durant les 10 premières années et 249.000 € les 15 années suivantes, soit plus d'un million d'euros. Notons que ces chiffres sont fournis par Watt Matters (le plus grand producteur bruxellois d'énergie partagée), un des acteurs du projet.

Reste que les habitants de ces logements vont certainement se prémunir des augmentations des prix de l'énergie. Comment ? Techniquement donc grâce à 4 cogénérations au gaz : une technologie qui produit de la chaleur et de l'électricité à partir d'un même combustible : le gaz naturel certes très coûteux pour le moment, mais cette technique consomme 20% de moins qu'un système classique. En parallèle, il y a 4 régulations ultra-performantes qui induisent une économie supplémentaire de gaz de 10 %. Le site bénéficie de l'installation de 314 panneaux photovoltaïques. Elle doit produire environ 109.000 kWh/an dont un tiers sera autoconsommé par les parties communes (ascenseurs, éclairage, chauffage...) et par les occupants. Notons que les panneaux solaires sont fabriqués par Evocells , société basée près de Marche-en-Famenne, spécialisé dans le photovol­taïque de haute qualité. Une fabrication belge qui permet un contrôle permanent et traçable sur la qualité des produits.

Par ailleurs, cette production globale d'énergie verte permettrait d'économiser 145 tonnes de CO2/an, soit la "production" de 50 Bruxellois.

© Watt Matters

Et combien ça coûte aux copropriétaires ?

Rien, a priori. L'association des copropriétaires ne disposait pas des moyens et des ressources techniques nécessaires pour assu­rer le suivi des travaux et l'exploitation des équipements dans le temps. Elle a opté pour la solution de tiers investissement. C'est Watt Matters qui a donc pris en charge les investissements, l'entretien et qui va exploiter à ses frais les ins­tallations pendant 10 ans. Ce producteur va se payer grâce au partage des bénéfices des performances énergétiques. C'est la plateforme Ecco Nova de crowdlending (littéralement le prêt via la foule), bien connue dans le petit monde de l'économie collaborative, qui a levé les 3 millions d'euros grâce à des fonds de particuliers souhaitant donner du rendement à leur argent au moyen de la transition énergétique. Une formule win-win selon les promoteurs.

