La ministre de l'Environnement, Zakia Khattabi (Ecolo), a rédigé un avant-projet de loi qui obligera, à l'horizon 2023, tout vendeur à afficher un indice de réparabilité des appareils électroniques, relatent L'Echo et Le Soir. Il s'agit d'une des mesures prévues par le plan fédéral pour l'économie circulaire.

"Le consommateur doit pouvoir acheter en connaissance de cause pour orienter la consommation et la production vers des produits plus durables", défend la ministre, alors que 160.000 tonnes d'électroménager partent à la casse en Belgique chaque année.

Pour chaque type d'appareil, une grille complexe de critères a été établie pour donner un "score" au produit. Les plus importants sont l'information technique fournie avec l'appareil, la disponibilité et le prix des pièces de rechange ou encore sa "démontabilité".

Pour le matériel téléphonique et informatique, un projet de loi distinct prévoit l'obligation d'informer l'acheteur sur la durée de compatibilité des logiciels. La liste des biens de consommation visés pourra être adaptée par arrêté royal.

S'inscrivant dans la lutte contre l'obsolescence programmée, cette dynamique est d'autant plus importante que "nous sommes confrontés à la raréfaction des matières premières et que nos modes de production et de consommation sont générateurs d'émission de CO2", appuie Zakia Khattabi. Les filières de réparation sont par ailleurs créatrices d'emplois non délocalisables, ajoute-t-elle.

