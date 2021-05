28% des indépendants indiquent même qu'ils dépendent des mesures corona actuelles pour la survie de leur entreprise, selon un nouveau baromètre de "Sérénité Financière "de l'assureur vie NN. Au total, la moitié des indépendants ont observé une baisse de leur chiffre d'affaires.

Selon le baromètre, 1 indépendant sur 6 (17 %) indique qu'il rencontre des difficultés financières. Cela est principalement dû à une baisse du chiffre d'affaires. Pour la moitié des indépendants, le chiffre d'affaires a diminué depuis le début de la crise du coronavirus, et pour 32 % il a baissé de plus de 25 %. Les travailleurs indépendants qui n'ont pas fait d'études supérieures sont particulièrement touchés. Parmi eux, 42 % ont indiqué voir leur activité diminuer de plus de 25 %.

Mesures corona, soutien indispensable

Au moment de l'enquête menée en mars, près d'un tiers des travailleurs indépendants (28%) ont indiqué qu'ils dépendaient des mesures coronavirus actuelles pour la survie de leur activité. 13 % d'entre eux disent qu'il y a un risque que leur entreprise ou leur société fasse faillite en 2021.

Sérénité financière

Toutefois, 32 % des indépendants indiquent qu'ils ne rencontrent pas de difficultés financières à cause de la crise. En moyenne, la tranquillité d'esprit financière des indépendants reste élevée (63,7/100). Seuls les retraités obtiennent de meilleurs résultats (65,5/100).

Le niveau élevé de sérénité financière ne garantit pourtant pas que les indépendants deviennent ambassadeurs de leur propre statut. 59 % ne recommanderaient pas à leur famille ou à leurs amis de devenir indépendants.

