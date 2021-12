Un quart des employés du secteur privé aura reçu un bonus cette année, soit autant qu'en 2020, selon une analyse d'Acerta sur la base des données de 150.000 employés de 33.000 entreprises du secteur privé. Le montant moyen des bonus - un peu plus de 5.300 euros - n'a jamais été aussi élevé, précise le prestataire de services en ressources humaines.

Nombreuses sont les entreprises qui ont offert un petit extra à leurs travailleurs cette année. Près d'un quart (24%) des employés du secteur marchand ont reçu un bonus en 2021. Un chiffre presque aussi élevé qu'en 2020 (25%) et plus important qu'en 2019, avant l'apparition du coronavirus (21%). Le montant moyen des bonus est également plus élevé que jamais : 5313 euros. Cette nouvelle est d'autant plus remarquable que les bonus versés en 2021 sont basés sur les résultats que l'entreprise a enregistrés en 2020, année au cours de laquelle la crise du coronavirus a porté un coup sans précédent à l'économie.

"Les entreprises souhaitent ainsi les récompenser pour avoir atteint des objectifs concrets, mais aussi et surtout les remercier pour les mois difficiles de l'année 2020", explique Catherine Langenaeken, experte en rémunération flexible chez Acerta Consult.

Le bonus individuel gagne en importance

L'augmentation du nombre de bonus individuels est particulièrement frappante. 6,3% des employés du secteur privé ont reçu un bonus en espèces, soit près de quatre fois plus qu'en 2020. 6,5% ont reçu des warrants (options sur actions), soit une hausse de 4 % par rapport à l'année dernière. Les montants moyens accordés ont également grimpé par rapport à 2020, bien que la hausse des bonus en espèces (+40,5%) soit plus prononcée que celle des warrants (+2%). Si les warrants sont plus intéressants dans le cadre de la conversion du salaire brut en salaire net, ils sont toutefois liés à un plafond de 20% du salaire total.

Le bonus non récurrent en perte de vitesse

Le bonus non récurrent est et reste toujours celui qui a le plus la cote. Il s'agit d'une récompense commune destinée aux travailleurs lorsqu'ils atteignent des objectifs collectifs. 12,7% des employés ont reçu ce type d'extra en 2021. Le montant moyen accordé était de 1227 euros. Le bonus non récurrent est toutefois légèrement sur le déclin. Tant le nombre d'employés qui en ont bénéficié (?13%) que le montant moyen accordé (-4%) ont diminué par rapport à l'année dernière. Le plafond du bonus non récurrent s'élevait à 3447 € brut en 2021.

"Les bonus individuels ont le vent en poupe depuis l'apparition de la crise du coronavirus. En période d'incertitude, les employeurs sont plus réticents à accorder immédiatement des bonus collectifs et préfèrent rémunérer en fonction de l'engagement personnel", précise Catherine Langenaeken. "Mais il est vrai que le bonus non récurrent - un bonus collectif - reste le plus populaire, car il est le plus avantageux d'un point de vue fiscal. Sur un bonus brut de 1000 euros, le travailleur touche en moyenne 653 euros. Dans le cas d'un bonus individuel en espèces, cette somme est réduite à 380 euros."

