Emprunt hypothécaire, paiement des impôts, report de paiement des primes d'assurance, contributions... Un call center fournit des informations correctes et neutres en ces temps de coronavirus.

"Il est important, en ces temps difficiles, de pouvoir s'adresser directement et aisément à une instance publique qui fournit des informations correctes et neutres et qui peut également aiguiller tout un chacun vers l'interlocuteur approprié", déclare Jean-Paul Servais, président de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA). Son institution vient de mettre en place un centre d'appels pour que des informations correctes et claires puissent être fournies.

Plusieurs mesures visant à atténuer l'impact de la crise du coronavirus sur les consommateurs, les indépendants et les entreprises ont été annoncées. Ces mesures émanent aussi bien des autorités que du secteur bancaire et du secteur de l'assurance. Mais il peut être difficile de s'y retrouver. Le call center fournit des réponses à un certain nombre de questions et renverra, pour certains sujets, vers les instances qui ont mis des informations plus détaillées à la disposition du public.

Le call center est joignable à partir de ce mercredi 15 avril, soit par écrit via un formulaire de contact, soit par téléphone chaque jour ouvrable entre 8 h et 18 h aux numéros :

8h-13h : 02/22.05.138

13h-18h : 02/22.05.142

