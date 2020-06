Et quatre Belges sur dix n'ont jamais ou rarement d'argent à la fin du mois.

Les Belges ne sont pas préparés à l'impact d'une crise, c'est ce qui ressort d'une enquête réalisée entre mars et avril 2020 à la demande de l'assureur vie NN* qui propose, entre autres, des solutions d'assurance-vie. Cette enquête révèle que 55% des Belges ne peuvent pas tenir plus de trois mois avec leurs réserves d'épargne actuelles ou ne savent pas à combien elles s'élèvent. Le pourcentage de Belges qui n'ont pas du tout de réserves d'épargne est 13 % plus élevé en Wallonie qu'en Flandre : 23 % des Flamands indiquent qu'ils n'ont aucune réserve d'épargne, contre 36 % des Wallons. Malgré les risques de précarité économique, il apparaît aussi que quatre Belges sur dix n'ont jamais ou rarement d'argent à la fin du mois et 34 % ne peuvent faire face à des dépenses importantes et imprévues.

Selon NN, il serait "grand temps que les Belges prennent leur situation financière en main. Une chose qui arrive encore trop peu souvent. Par exemple, seuls 30 % des Belges ont un plan financier qu'ils suivent effectivement. Le manque de connaissances financières est souvent à l'origine d'un manque de planification financière." Les jeunes sont particulièrement peu informés en la matière : 47% des 18-34 ans s'attribuent un score entre 0 et 5 sur 10 concernant leurs connaissances financières générales. Heureusement, plus on est âgé et plus les connaissances financières s'améliorent.

*Selon une étude sur la situation financière de 2.076 Belges, réalisée par le bureau d'étude indépendant Indiville, à la demande de l'assureur vie NN et validée par le professeur Wim Marneffe de l'Université d'Hasselt.

