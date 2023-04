Les consommateurs doivent aussi avoir le choix de payer en espèces. Un accord politique permet de limiter la casse et de maintenir des distributeurs de billets de banque.

Un accord a été conclu entre les ministres de l'Économie, des Finances, la secrétaire d'État à la Protection des consommateurs, la Fédération du secteur financier et Batopin, réseau de distributeurs automatiques de billets.

Cet accord peut se résumer en quatre engagements.

207 nouveaux distributeurs de billets seront installés dans des lieux stratégiques afin d'améliorer les retraits d'argent à une distance raisonnable. Et ce, d'ici fin 2025. En 2027, ce seront environ 4.000 guichets automatiques qui seront répartis sur l'ensemble du territoire. Les règles sont les suivantes : plus harmonieusement qu'aujourd'hui. La population devrait trouver un distributeur à moins de 2 km par la route en zone urbaine, 3 kilomètres en périphérie et 5 kilomètres en zone rurale.

80 distributeurs maintenus dans des endroits stratégiques. Afin d'enrayer la diminution rapide du nombre de distributeurs automatiques de billets dans les zones densément peuplées, des garanties ont été obtenues concernant le maintien de 80 distributeurs automatiques de billets dans des endroits stratégiques. Il existe un problème d'accessibilité et de files d'attente aux guichets automatiques, en particulier en région bruxelloise.

24 retraits d'argent gratuits par an. Dorénavant, les consommateurs pourront effectuer 24 retraits gratuits par an aux distributeurs automatiques de billets, quelle que soit la localisation du distributeur. Les opérations gratuites ne sont plus limitées aux distributeurs de sa propre institution bancaire.

Un distributeur sur deux avec fonction de dépôt. L'accord précise qu'au moins un distributeur de Batopin sur deux aura la fonction de dépôt. Il est particulièrement important pour les commerçants et les professions libérales de déposer de l'argent en toute sécurité dans un distributeur proche de chez eux.

"Insuffisant et sans caractère contraignant !"

"Le protocole où le secteur bancaire s'engage à installer 287 distributeurs de plus que le nombre prévu dans les projets initiaux ne remplit en rien la liste des exigences portées par nos organisations, annoncent en commun les associations Financité, Test Achats et Okra. Car cet accord se rapproche en réalité des projections initiales du secteur financier qui n'a rien lâché."

Les trois associations de défense des consommateurs et des citoyens avaient demandé au gouvernement fédéral que le plan de répartition, en plus de revenir au nombre de distributeurs que l'on comptait fin 2021 (soit plus de 5.900 appareils), atteigne deux objectifs :

Au minimum 95% de la population doit avoir accès à un distributeur offrant l'assortiment de base (retrait, dépôt) dans les 2,5 km par la route, et au minimum 98% de la population dans les 5 km par la route.

Chaque commune doit disposer d'un nombre d'appareils équivalent à au moins un appareil par tranche de 1 500 habitants (densité de la population)

Ces deux objectifs ne sont pas atteints, même avec le nouvel accord. Par ailleurs, "il n'a aucun caractère contraignant et ne prévoit ni vérification sur le terrain ni sanction."

C'est pourquoi leur pétition SOSCASH, qui a récolté quelque 18.000 signatures à ce jour, reste plus que jamais d'actualité, notamment pour qu'un cadre légal réponde aux besoins de la population qui veut continuer à utiliser et à accéder au cash.

