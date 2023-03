Le SPF Economie alerte les consommateurs et les entreprises sur l'utilisation trompeuse d'allégations environnementales.

De plus en plus de consommateurs souhaitent réduire l'impact de leur comportement de consommation sur l'environnement.

Les entreprises en tirent parti par des allégations environnementales telles que "écologique", "vert" ou "neutre en carbone". Elles mettent ainsi en valeur leurs efforts en faveur de l'environnement et tentent de convaincre le consommateur d'acheter leur produit. Les allégations environnementales ne peuvent toutefois pas induire le consommateur en erreur. Les affirmations doivent être vraies, précises, non équivoques et non exagérées. En outre, les allégations environnementales doivent être étayées par des preuves solides.

En 2022, le SPF Economie a reçu 21 signalements concernant des problèmes liés à des allégations environnementales. Pourtant, de nombreux consommateurs et entreprises n'ont pas conscience que les allégations environnementales peuvent être trompeuses. Pour cette raison, le SPF Economie lance une campagne prodiguant quelques conseils au consommateur pour l'aider à reconnaître les allégations environnementales trompeuses et savoir où les signaler.

Cinq conseils pour ne pas se laisser duper par des allégations environnementales

Vérifiez si les allégations "vertes" sont fondées . Contrôlez si les termes vagues (comme "durable", "écologique" ou "vert"), les logos ou les images sont expliqués à proximité immédiate de l'allégation.

. Contrôlez si les termes vagues (comme "durable", "écologique" ou "vert"), les logos ou les images sont expliqués à proximité immédiate de l'allégation. Cherchez quel aspect du cycle de vie est concerné par l'allégation. Regardez s'il s'agit, par exemple, de l'extraction des matières premières, de la production ou du recyclage. Ainsi, une allégation de livraison écologique peut ne faire référence qu'à l'utilisation de carton recyclé comme emballage, alors que l'expédition proprement dite s'effectue par les transporteurs habituels avec des camionnettes ordinaires.

Regardez s'il s'agit, par exemple, de l'extraction des matières premières, de la production ou du recyclage. Ainsi, une allégation de livraison écologique peut ne faire référence qu'à l'utilisation de carton recyclé comme emballage, alors que l'expédition proprement dite s'effectue par les transporteurs habituels avec des camionnettes ordinaires. Vérifiez si l'allégation relève d'une obligation légale ou d'une pratique courante. Certaines entreprises présentent parfois des allégations environnementales comme s'il s'agissait d'un effort supplémentaire de leur part, alors qu'elles y sont contraintes. Par exemple, les produits cosmétiques indiquent parfois que les produits n'ont pas été testés sur des animaux, alors qu'en réalité cette pratique est interdite pour tous les produits cosmétiques depuis 2013.

Certaines entreprises présentent parfois des allégations environnementales comme s'il s'agissait d'un effort supplémentaire de leur part, alors qu'elles y sont contraintes. Par exemple, les produits cosmétiques indiquent parfois que les produits n'ont pas été testés sur des animaux, alors qu'en réalité cette pratique est interdite pour tous les produits cosmétiques depuis 2013. Vérifiez si une allégation environnementale comparative (par exemple, plus durable, plus écologique, meilleur pour l'environnement) est expliquée . A quel autre produit est-il comparé ? A un autre produit de la même marque ? A la norme dans le secteur ou à un ancien modèle ?

. A quel autre produit est-il comparé ? A un autre produit de la même marque ? A la norme dans le secteur ou à un ancien modèle ? Contrôlez si les labels et les certifications sont expliqués. Le vendeur explique-t-il suffisamment ce qu'ils signifient, ce que le label contrôle (ou justement ne contrôle pas) et si cela est fait de manière indépendante ? Par exemple, un logo indiquant "Meilleur polyester" peut figurer sur l'étiquette d'un T-shirt, même si cela ne signifie pas qu'il a été fabriqué à partir d'un meilleur polyester, mais uniquement que les acheteurs d'un produit portant ce label soutiennent la production d'un "meilleur polyester" à l'avenir.

Vous avez repéré une allégation environnementale douteuse? Signalez-la au Point de contact du SPF Economie. L'Inspection économique du SPF Economie analysera votre signalement et pourra décider de mener une enquête pour mettre fin à ces pratiques frauduleuses.

