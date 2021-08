Dans le secteur privé, vous pouvez continuer à travailler après 65 ans, mais touchez-vous une allocation si vous êtes malade ou si vous perdez votre emploi?

Dans le secteur privé, vous n'êtes pas obligé de prendre votre retraite à 65 ans. Si votre employeur est d'accord, vous pouvez continuer à travailler. Et si vous travaillez pendant plus de 45 ans ou 14 040 jours (le nombre requis pour obtenir une pension complète), vous pouvez bonifier votre pension.

La question reste de savoir ce qui se passe si vous continuez à travailler après l'âge de 65 ans, mais que vous tombez malade ou que vous êtes au chômage pendant une longue période. Jusqu'à il y a quelques années, vous n'aviez droit à une indemnité de maladie que pendant une période très courte après la période de salaire garanti (payé par votre employeur), à savoir un mois. Les personnes malades pendant une période plus longue et qui travaillaient encore après l'âge de 65 ans ont souvent été contraintes de prendre leur retraite à ce moment-là.

Depuis le 1er mai 2019, le droit aux indemnités de maladie après 65 ans est étendu aux six premiers mois d'incapacité de travail. Les employés qui tombent malades peu avant d'atteindre l'âge légal de la retraite et qui décident néanmoins de continuer à travailler après cet âge pourront également bénéficier de cette période de six mois. Le délai de six mois commence à partir du début de l'arrêt maladie.

Et qu'en est-il du chômage ? À partir du premier jour du mois qui suit votre 65e anniversaire, vous ne pouvez plus recevoir d'allocations de chômage. Si vous continuez à travailler après 65 ans, mais que vous perdez votre emploi, vous devrez prendre votre retraite pour disposer d'un revenu si vous ne trouvez pas immédiatement un autre emploi. D'ailleurs, rien ne vous empêche de cumuler votre pension avec un travail. À partir de 65 ans, il n'y a plus de limite à vos revenus supplémentaires en plus de votre pension. Mais les cotisations que vous payez sur ce que vous gagnez en plus de votre pension ne vous donneront pas une pension plus élevée.

