Les femmes travaillent plus souvent à temps partiel que les hommes, même au début de leur carrière, selon une étude du quotidien économique De Tijd. Quel est l'impact du travail à temps partiel sur votre pension?

Le fait que plus de femmes que d'hommes travaillent à temps partiel n'est un secret pour personne. Et pour cause: elles travaillent plus souvent dans des secteurs où le travail à temps partiel est disponible, elles choisissent plus souvent le travail à temps partiel pour bénéficier d'un meilleur équilibre travail-famille et parfois, le travail à temps partiel est même involontaire. Une étude récente de De Tijd montre que les femmes travaillent à temps partiel dès le début de leur carrière. "Au cours des quatre premières années suivant l'obtention de leur diplôme, plus de 42% des femmes en Belgique travaillent à temps partiel, contre un peu moins de 15% des hommes. (De Tijd, Statbel).

Autre constat: plus les femmes travaillent longtemps, plus elles le font à temps partiel. Chez les hommes, ce n'est souvent qu'en fin de carrière que ce taux augmente.

Conséquences du temps partiel sur votre pension

Travailler à temps partiel n'est pas sans conséquences. Avant l'invention de l'interruption de carrière en 1985, travailler moins signifiait dans tous les cas une diminution de la pension. Aujourd'hui, c'est toujours le cas pour ceux qui réduisent ou interrompent temporairement leur carrière en dehors du cadre du crédit-temps (secteur privé), de l'interruption de carrière (secteur public) ou du congé thématique (privé et public).

Ou pour ceux qui peuvent prendre un crédit-temps, mais qui ne reçoivent pas d'allocations de l'ONEM pour ce crédit-temps. En effet, l'obtention de ces allocations est une condition pour être assimilé à un travailleur à temps plein pour votre pension. Pour compliquer les choses, il faut distinguer deux choses : le droit de prendre un crédit-temps auprès de son employeur et le droit de recevoir des allocations de l'ONEM pour ce crédit-temps. Il est donc très important de bien vous informer sur les conséquences pour votre pension si vous commencez à travailler à temps partiel.

