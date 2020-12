Les clients peuvent demander le transfert de leur compte d'épargne d'une banque à l'autre sans frais et facilement.

Plusieurs banques belges vont désormais proposer le service de mobilité interbancaire appelé "bankswitching" pour les comptes d'épargne. C'est ce que vient d'annoncer la Febelfin, la Fédération belge du secteur financier. Le "bankswitching" permettait déjà de transférer votre compte courant et vos paiements d'une banque à l'autre rapidement et gratuitement (voir plus bas). Le voilà désormais aussi actif pour les comptes d'épargne. Concrètement, le client pourra demander à sa nouvelle banque de régler le transfert chez elle de son compte d'épargne auprès de l'ancienne banque. La nouvelle banque réglera cette liquidation directement avec l'ancienne. C'est gratuit et assez simple.

Comment procéder ?

Le client doit juste contacter sa nouvelle banque, remplir le formulaire de demande et le lui remettre. La banque qu'il quitte et la nouvelle banque organisent ensuite ensemble le transfert.

Quelles sont les banques participantes ?

Le service de mobilité interbancaire pour les comptes d'épargne sont Axa Banque, Bpost, Crelan, KBC/CBC Bank, BNP Paribas Fortis, Europabank, ING et vdk Bank. Attention, les deux banques doivent proposer le service de "bankswitching" pour que celui-ci puisse être opérationnel.

Le "bankswitching" pour votre compte à vue

Ce service déjà existant permet aux particuliers qui veulent faire passer leurs comptes courants et leurs paiements dans une autre banque d'effectuer ce transfert sans problème. Il s'agit d'un service gratuit, rapide et facile qui permet en outre d'éviter les interruptions dans le fonctionnement des ordres de paiement.

Le client doit juste remplir un formulaire de demande auprès de sa nouvelle banque. Les deux banques s'organisent ensuite pour le transfert du compte du client. Ce dernier peut aussi choisir la date de l'opération en l'indiquant sur le formulaire : au minimum 10 jours ouvrables bancaires plus tard, et dans un délai d'un mois au plus. Le grand avantage de cette procédure est que le client n'a plus à communiquer lui-même le nouveau numéro de compte à ses créanciers bénéficiaires de domiciliations et à ses payeurs récurrents. Ce sont les banques qui règlent cette question entre elles. Les créanciers et les payeurs récurrents reçoivent la notification du changement de banque par l'intermédiaire du service de mobilité interbancaire.

Les deux banques, l'ancienne et la nouvelle, travaillent la main dans la main pour transférer les ordres permanents et les ordres de virement avec mémo, pour annuler les cartes de paiement et fermer les comptes courants du client auprès de la banque que celui-ci quitte, pour transférer le solde, pour informer les créanciers et les payeurs récurrents du nouveau numéro de compte, et pour informer le client des blocages et/ou des restrictions en vigueur auprès de l'ancienne banque. Quelques jours plus tard, le client reçoit un aperçu des créanciers et des payeurs récurrents qui ont été informés.

Infos

Le "bankswitching" pour les comptes d'épargne est d'application à partir d'aujourd'hui pour les banques suivantes : Axa Banque, Bpost, Crelan, KBC/CBC Bank, BNP Paribas Fortis, Europabank, ING et vdk Bank.

Plus d'infos sur le service de mobilité interbancaire c'est ICI

Source Febelfin

