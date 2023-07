La réglementation immobilière n'est plus un sujet banal qui prend la poussière. Ces dernières années, elle a évolué à un rythme effréné. Acheter, vendre, louer, construire, rénover, tout cela doit respecter certaines règles.

Une maison moderne actuelle est parfaitement isolée et utilise les dernières technologies en matière d'économie d'énergie. Car les normes sont de plus en plus strictes. Et les propriétaires qui ne se conformeront pas à ces nouvelles dispositions dans les années à venir s'en rendront compte!

Sans oublier le droit de propriété, les donations, les successions, les différentes clauses des contrats et les frais de notaire liés à l'immobilier.

Si vous voulez tout savoir de manière succincte et pratique, le Guide Immobilier de Plus Magazine est ce qu'il vous faut. Nous vous fournissons des informations pertinentes et utiles sur des sujets tels que le contrat de vente, les relations entre propriétaire et locataire, les droits de succession et autres taxes, la copropriété, l'usufruit, etc. Bien que le droit immobilier et à la propriété soit en constante évolution, le logement continue d'occuper une place centrale dans nos vies. C'est un lieu de souvenirs, mais aussi d'investissements importants. "L'immobilier ne peut pas être perdu ou volé, et il ne peut pas être emporté. Acheté avec bon sens, payé en totalité et géré avec raison, il est le placement le plus sûr du monde.", dixit Franklin Roosevelt.

Découvrez ici le guide immobilier

