Un réseau d'égouttage traversant trois maisons avant d'être finalement relié à la rue, un ruisseau situé dans le fond du jardin, une fenêtre qui donne sur la propriété du voisin... Voici des exemples courants de servitudes. En droit, on définit la servitude comme étant une obligation pour un propriétaire (fond servant) de tolérer et/ou de s'abstenir de faire quelque chose à l'avantage d'un autre propriétaire (fond dominant).

S'il existe diverses sortes de servitudes, on peut néanmoins les classer en trois catégories : Les servitudes légales, les servitudes naturelles et les servitudes conventionnelles.

Les servitudes légales sont des servitudes prévues par la loi. Il faut distinguer :

Les servitudes naturelles dépendent de la nature et de l'environnement dans lequel le bien immobilier a été construit. Par exemple, un ruisseau naturel situé au fond du jardin s'écoule jusque dans la propriété du voisin, dont la maison a été bâtie en contrebas. Les deux propriétaires devront respecter l'écoulement naturel des eaux. Interdiction donc de détourner le ruisseau.

Les servitudes conventionnelles (ou "établies par le fait de l'homme") sont ici dictées par les propriétaires eux-mêmes. Ils doivent alors établir une convention, qui doit être connue et respectée par tout le monde. Un propriétaire peut par exemple concéder un droit de passage à son voisin afin de lui éviter un long détour pour atteindre la voie publique.

Le droit de passage

Le droit de passage intervient lorsqu'une propriété est enclavée, et ne possède donc pas d'issue. Dans ce cas-ci, le propriétaire a le droit de demander un droit de passage sur la propriété du voisin, pour lui permettre d'accéder à la voie publique. Dans ce cas-ci, le fond servant est la parcelle sur laquelle on passe pour aller sur une autre parcelle. Celui qui doit consentir à ce droit de passage a évidemment droit à une indemnisation, et les frais de création, ainsi que d'entretien, seront à charge de celui qui bénéficie du droit. En principe, le droit de passage doit être effectué du côté où le trajet est le plus court.