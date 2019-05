Le nouveau nom reflète la volonté de l'assureur de faciliter et de simplifier le service pour ses clients. Par la même occasion, Yuzzu met l'accent sur l'assurance habitation et familiale et renforce son rôle de partenaire fiable dans la vie quotidienne de ses clients.

Yuzzu est synonyme de fraîcheur et de dynamisme. Avec son nouveau nom, l'assureur veut notamment miser sur la facilité avec laquelle les clients peuvent souscrire une assurance. "Trop souvent, l'assurance est liée à des procédures administratives ennuyeuses pour lesquelles les clients ne trouvent pas le temps, ni l'envie ", déclare Kenneth Vansina, Chief Marketing Officer et porte-parole. "Chez Yuzzu, nous prêtons une attention particulière à ces procédures. Tout doit être plus logique, plus simple et plus facile. C'est cela que traduit notre nouvelle baseline : " L'assurance, si simple, ça surprend"."

Des assurances sur mesure

Yuzzu propose des assurances sur mesure pour le client. "En quelques clics, vous obtenez une offre qui tient compte de votre situation personnelle. Si celle-ci devait changer, il vous est possible d'adapter votre contrat facilement. De cette façon, nous voulons répondre aux besoins et exigences spécifiques du client."

Stratégie multi-canaux

Le client choisit lui-même la façon de contacter son assureur : par téléphone via un centre d'appel, via l'un des shops ou en ligne. Nous accompagnons le client en fonction de ses besoins en restant joignables par différents moyens de communication. Certains clients préfèrent un contact téléphonique ou face-to-face même si de plus en plus de personnes vont aujourd'hui privilégier la simplicité et la rapidité du web. Notre stratégie multicanale permet à nos clients de choisir la meilleure façon de nous contacter ", souligne Kenneth Vansina.

Les assurances auto et moto, mais aussi les assurances habitation et familiale

De par son nom, Touring Assurances a construit sa notoriété et son expertise autour de l'assurance auto et moto. Une expertise qui sera transposée vers la nouvelle marque avec notamment Touring Secours qui restera le partenaire privilège pour le volet assistance. Mais la compagnie d'assurances offre également une assurance habitation et familiale. " Nous profitons du lancement de Yuzzu pour rappeler à nos clients et prospects les différents services que nous offrons et notamment l'existence de nos produits habitation et familiale ", explique Hélène Portegies, CEO.

Dans les mois à venir, le nouveau nom et la nouvelle identité visuelle prendront progressivement forme dans le paysage urbain belge. Après l'été, ils seront visibles partout.