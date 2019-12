Huit entreprises belges sur dix où le temps de travail est enregistré utilisent encore pour ce faire un système traditionnel tel que le badge (22%), la pointeuse (22%), la feuille Excel (22%), voire le papier (14%), révèle une enquête menée par le prestataire de services RH SDWorx auprès de plus de 500 professionnels en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Ce faisant, les entreprises belges se trouvent dans le "ventre mou du peloton international", regrette SDWorx, puisqu'aux Pays-Bas, seules 5% des entreprises utilisent encore la pointeuse.

Si des alternatives numériques et biométriques, comme la connexion à l'aide d'applications ou avec une empreinte digitale, existent, seules 7% et 12% des sociétés belges ont recours à ce type d'instrument pour enregistrer respectivement le temps de travail et les présences.

Les entreprises néerlandaises affichent ici de meilleurs résultats: 17% demandent à leurs travailleurs de se connecter au moyen d'une appli et 15% utilisent en outre des applis avec géolocalisation.

Enfin, il existe également des méthodes biométriques pour se connecter, comme les empreintes digitales ou les scans rétiniens. Ceux-ci semblent encore appartenir au futur: 1% seulement des entreprises belges sondées les utilisent, tandis que la moyenne de tous les pays interrogés s'élève à 2,6%.