A l'heure où le télétravail gagne en puissance, le télétravailleur peut-il aménager ses horaires comme bon lui semble. Et qu'en est-il des heures supplémentaires?

D'un point de vue légal, un télétravailleur n'est pas soumis aux règles relatives à la durée du travail. "On demande au télétravailleur de respecter autant que possible l'horaire de travail habituel, explique Catherine Mairy, experte chez Partena Professional. Mais le télétravailleur peut, a priori, aménager son horaire comme il le souhaite. Bien évidemment, cela ne doit pas avoir d'incidence sur la gestion du travail au quotidien. Prenons le cas d'un travailleur dont la fonction l'amène à avoir des contacts clientèle, il doit être disponible pour ces clients à des moments précis de la journée et est donc obligé d'être joignable durant ces tranches horaires".

Heures supplémentaires

Pour l'experte, "étant donné que le télétravailleur a la possibilité d'organiser son temps comme il le souhaite, et pour autant que son travail soit fait correctement et dans les délais requis, il ne peut pas réclamer le paiement d'heures supplémentaires qui auraient été prestées à domicile." Aucune exception ? Si, mais l'amiable alors. "Par contre, s'il devait y avoir une urgence ou un travail exceptionnel qui obligerait le télétravailleur à faire plus d'heures que convenu, cela devient discutable. Mais, en pratique, il vaut toujours mieux privilégier le dialogue entre les parties pour trouver un arrangement. On pourrait, par exemple, imaginer la situation suivante : un travailleur qui a dû travailler toute une soirée pour effectuer un travail urgent à la demande de son employeur s'arrangera avec lui pour, par exemple, terminer plus tôt un jour où la charge de travail le lui permettra".

