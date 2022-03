De plus en plus de traitements se font désormais en dehors des hôpitaux. Que penser de l'assurance ambulatoire?

Selon le secteur de l'assurance, un Belge sur sept dispose aujourd'hui d'une assurance en soins ambulatoires. Un chiffre qui va grandissant car l'assurance ambulatoire se retrouve de plus en plus dans le package salarial des grandes entreprises. C'est une assurance proposée par une mutuelle ou un assureur privé. Elle couvre des frais médicaux liés aux visites chez le médecin, aux médicaments, parfois aux rendez-vous annuels chez le dentiste, etc. "Une assurance hospitalisation couvre les frais liés à une hospitalisation et les frais ambulatoires (généralement 1 mois avant et 3 mois après l'hospitalisation), répond Nevert Degirmenci, porte-parole d'Assuralia. L'assurance ambulatoire ne couvre, elle, que les frais ambulatoires: visite chez un généraliste, un spécialiste, un kiné, un psychologue, des médicaments parfois aussi des lunettes, des soins dentaires." Une assurance via l'employeur coûte entre 15 et 35 €/mois par assuré et dépend de l'étendue de la couverture, du plafond d'intervention et du nombre d'assurés par l'entreprise. Pour une assurance prise de manière individuelle, les tarifs sont plus élevés et sont calculés selon l'état de santé et l'âge de souscription, entre autres. Selon une simulation faite chez un des leaders du marché des assurances santé, pour une personne de 60 ans résidant à 1000 Bruxelles, la prime de l'assurance ambulatoire est de 92,68€ par mois (+/- 1.100€ par an). À titre de comparaison: le coût moyen annuel moyen des frais ambulatoires est de 567€ par an et par personne en Belgique. L'assureur cité avance un remboursement à 80% des médicaments, des pansements hors hospitalisation, des prestations médicales et paramédicales, des traitements homéopathiques, de l'acupuncture, des appareils auditifs, verres de lunettes, lentilles, béquilles, etc. Il faut comprendre 80% après déduction de l'intervention légale (= remboursement de la mutuelle). Vous devez souscrire une assurance ambulatoire avant vos 70 ans. Il peut y avoir des exclusions pour les maladies graves et il y a souvent un stage de trois mois avant l'intervention de l'assureur. Selon les compagnies, certains frais sont remboursés à 80% ou à 75% ou à 50%. Il peut y avoir des franchises annuelles et/ou des plafonds remboursables. Par exemple, une ambulatoire d'une mutuelle ne rembourse "que" 75% des frais médicaux avec un plafond de 1.500€ par année d'affiliation. Une assurance ambulatoire peut être intéressante à condition de choisir la formule qui vous convient vraiment. Il n'est pas question d'acheter un chat dans un sac, il faut lire et surtout prendre le temps d'analyser, selon votre situation personnelle, les petits caractères du contrat avant de vous engager.