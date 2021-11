Plus d'un Belge sur deux achète un bien immobilier avant ses 31 ans, selon une étude portant sur 1.005 individus commandée par TopCompare et réalisée par le bureau Profacts. Autre fait notable, le nombre de propriétaires atteint 70,8% des sondés. Cela fait de la Belgique le pays avec le plus haut taux de propriété face aux pays limitrophes.

Ce nombre est plus élevé en Flandre (74,5%) qu'en Wallonie (66,6%) et à Bruxelles (63,3%). Derrière la Belgique se trouvent les Pays-Bas (69,1%), le Luxembourg (68,4%), la France (64%) et enfin l'Allemagne (50,4%).

Si l'achat d'une maison est plutôt anecdotique entre 18 et 21 ans (4,9%), il s'accentue pour les 22 à 25 ans (24%) et atteint un pic pour les 26 à 30 ans (33,1%). Le pourcentage ne fait ensuite que diminuer pour les 31 à 35 ans (20,4%), 36 à 40 ans (8,1%) et 41 à 50 ans (6,1%). Seuls 3,3% des Belges achètent un bien immobilier après 50 ans et 14,1% des citoyens interrogés ne souhaitent pas acheter de bien immobilier.

Des couples propriétaires

L'achat d'un bien immobilier fait majoritairement l'objet d'un projet d'avenir dans un couple. En effet, 65% des propriétaires ont acheté avec leur conjoint, contre 31,3% seuls. Enfin, 3,7% ont acheté avec un membre de leur famille.

Pour financer leur bien immobilier, l'octroi d'un prêt hypothécaire est un incontournable pour près de neuf Belges sur dix (89,7%). Plus de la moitié des Belges (56,8%) épargnent moins de 21% de leur salaire dans le cadre de leur projet d'achat.

Ce nombre est plus élevé en Flandre (74,5%) qu'en Wallonie (66,6%) et à Bruxelles (63,3%). Derrière la Belgique se trouvent les Pays-Bas (69,1%), le Luxembourg (68,4%), la France (64%) et enfin l'Allemagne (50,4%). Si l'achat d'une maison est plutôt anecdotique entre 18 et 21 ans (4,9%), il s'accentue pour les 22 à 25 ans (24%) et atteint un pic pour les 26 à 30 ans (33,1%). Le pourcentage ne fait ensuite que diminuer pour les 31 à 35 ans (20,4%), 36 à 40 ans (8,1%) et 41 à 50 ans (6,1%). Seuls 3,3% des Belges achètent un bien immobilier après 50 ans et 14,1% des citoyens interrogés ne souhaitent pas acheter de bien immobilier. L'achat d'un bien immobilier fait majoritairement l'objet d'un projet d'avenir dans un couple. En effet, 65% des propriétaires ont acheté avec leur conjoint, contre 31,3% seuls. Enfin, 3,7% ont acheté avec un membre de leur famille.Pour financer leur bien immobilier, l'octroi d'un prêt hypothécaire est un incontournable pour près de neuf Belges sur dix (89,7%). Plus de la moitié des Belges (56,8%) épargnent moins de 21% de leur salaire dans le cadre de leur projet d'achat.