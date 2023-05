Les entrepreneurs ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour mettre leurs statuts en conformité. Prenez contact rapidement avec un notaire pour éviter le rush de dernière minute. Mais pourquoi faut-il le faire?

Le nouveau Code des sociétés et des associations (CSA) qui est entré en vigueur le 1er mai 2019 prévoit de nouvelles règles applicables aux entrepreneurs et aux indépendants qui exercent leurs activités par le biais d'une société. Son objectif est de promouvoir l'esprit d'entreprise. Cette nouvelle législation prévoit l'obligation d'adapter les statuts des sociétés ou des associations au plus tard le 31 décembre 2023.

À l'heure actuelle, un peu plus de deux tiers des statuts n'ont pas encore été modifiés. Fednot invite dès lors les entrepreneurs à prendre contact rapidement avec leurs notaires.

Pourquoi c'est important?

Conversion automatique

Premièrement, si les entrepreneurs n'adaptent pas leurs statuts à temps, leurs sociétés seront automatiquement converties dans la forme juridique prévue par la nouvelle réglementation à partir du 1er janvier 2024. Or, ces conversions automatiques mettront des bâtons dans les roues des SCRL, car certaines d'entre elles devront devenir des SRL, alors que d'autres pourront, elles, rester des SC (société coopérative, NDLR). "Sans modification de statuts pour le constater, leur position sera incertaine", prévient Fednot.

Les sociétés en commandite par actions, à la tête desquelles siègent plusieurs administrateurs aujourd'hui, deviendront "ingérables", car la conversion automatique les autorise à ne garder qu'un seul administrateur. Une règle à laquelle il est possible de déroger grâce à une modification des statuts, souligne la fédération.

Assurer la continuité

La nouvelle législation permet aux entrepreneurs d'élaborer des solutions sur mesure avec l'aide de leur notaire, par exemple, si le partenaire de l'entrepreneur ou ses enfants sont actifs dans la société. La modification des statuts constitue donc le moment idéal pour régler les questions liées à la poursuite des activités.

Il n'est pas rare qu'un entrepreneur désire transmettre son entreprise à ses enfants, tout en conservant un certain contrôle. Ce qui est tout à fait possible actuellement. L'entrepreneur peut, par exemple, faire don d'actions sous réserve d'usufruit. Mais grâce aux nouvelles règles de l'entreprise, cela ne doit pas toujours se faire par des donations.

Le notaire David Remy :En modifiant vos statuts, vous pouvez découpler les actions des droits de vote. Par exemple, vous pouvez donner des actions à certains enfants, sans leur donner le droit de vote. Ceux qui ont réellement besoin d'avoir le droit de prendre des décisions peuvent obtenir des actions à droits de vote multiples"

Plus de flexibilité pour distribuer les bénéfices

Avec les nouvelles règles, les entrepreneurs peuvent choisir les droits de dividende qu'ils veulent lier aux actions. De cette façon, ils peuvent donner la plus grande partie des actions à leurs enfants, tout en conservant la plus grande partie des bénéfices. Autre option : ils peuvent donner un droit au dividende différent aux enfants qui travaillent activement dans l'entreprise par rapport aux enfants qui ne travaillent pas dans l'entreprise et sont donc des actionnaires passifs .

Rendre les actions librement transmissibles

Les anciennes règles s'appliquent si les entrepreneurs ne modifient pas leurs statuts dans les SRL. Ce qui veut dire que les actions sont intransmissibles, sauf accord des coassociés. Le nouveau droit des sociétés tempère cette approche stricte et permet d'en convenir autrement dans les statuts et de rendre les actions librement transmissibles.

Récupérer le capital

Autre avantage important de la nouvelle législation : la modification des statuts permet aux entrepreneurs de récupérer une partie du capital apporté.

