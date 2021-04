Un nombre croissant de travailleurs optent pour des avantages extralégaux qui s'inscrivent totalement dans le cadre du télétravail depuis le coronavirus. Ainsi, un deuxième écran, une chaise de bureau ou d'autres accessoires pour le poste de travail à domicile sont 31% plus populaires aujourd'hui qu'en 2020, selon une analyse effectuée par le prestataire de services RH ACERTA.

La rémunération flexible et les plans cafétéria, dans lesquels les travailleurs peuvent composer eux-mêmes une partie de leur package salarial, gagnent en importance depuis des années. L'analyse d'Acerta montre que la crise du coronavirus crée un certain nombre de nouvelles tendances notables dans les choix opérés par les travailleurs dans un tel plan de cafétéria. Le prestataire de services RH a comparé les avantages extralégaux de 9 000 travailleurs bénéficiant d'un plan cafétéria en 2021 avec ceux de 2020.

Le multimédia plus populaire

Première constatation frappante : le segment "multimédia", qui comprend également l'équipement du poste de travail (à domicile), s'est considérablement développé. Par rapport à l'année dernière, 30,5 % de travailleurs en plus optent désormais pour des avantages tels qu'un PC, un deuxième écran, une chaise de bureau ergonomique, etc.

La raison ? L'instauration du télétravail comme nouvelle norme, qui pourrait bien rester même après la crise sanitaire. "Les travailleurs ne se contentent plus d'un poste de travail "de fortune" quelque part dans un coin de leur maison. Ils veulent un poste de travail ultra équipé : un clavier supplémentaire, un deuxième écran, une connexion Internet directe, une imprimante, un scanner, etc.", explique Catherine Langenaeken, Senior Consultant Legal & Reward chez Acerta. "L'équipement du poste de travail à domicile ne se limite pas à l'aspect multimédia. Une chaise de bureau ergonomique, un bureau flexible permettant de travailler assis ou debout, et j'en passe. Et pourquoi pas une machine à café, par exemple."

Les options du plan cafétéria et leur popularité © Acerta

Le vélo rattrape la voiture

Les solutions de mobilité conservent également leur popularité dans les plans cafétéria. Environ 17 % des travailleurs optent pour un vélo ou une voiture de société. La voiture reste importante pour de nombreuses personnes, mais perd tout de même quelques plumes (-40,4 % par rapport à 2020). En revanche, le vélo connaît une forte évolution par rapport à l'année précédente : +31,9 %. Toutefois, ce succès doit être nuancé par le fait que (seuls) 5,3 % des travailleurs au total se laissent séduire par un vélo en leasing par l'intermédiaire de leur employeur.

Reste à savoir si cette tendance signifie un recul de la popularité de la voiture à partir de maintenant. Les travailleurs ont peut-être tout simplement reporté le choix d'une voiture, par exemple à cause du travail à domicile ou parce que les concessionnaires ne recevaient que sur rendez-vous ou ont dû fermer.

Les vacances plus populaires que les espèces

L'achat de jours de vacances supplémentaires par l'intermédiaire du plan cafétéria peut également constituer une option intéressante pour les collaborateurs. Quelque 14 % des travailleurs le font également, soit une augmentation de 23,7% par rapport à l'année dernière.

La rémunération en espèces (13,4 %), par exemple sous forme de warrants, reste aussi populaire dans le cadre des plans cafétéria mais, pour la première fois, les jours de vacances la détrônent dans la liste des avantages les plus populaires.

"Lorsque les écoles organisent l'enseignement à distance, il est logique que certains parents souhaitent avoir plus de vacances. Quand les voyages sont interdits, il est aussi compréhensible que les vacances deviennent beaucoup moins attrayantes pour certaines personnes. C'était également le cas l'année passée, mais nous remarquons aujourd'hui que les jours de vacances supplémentaires ont à nouveau davantage la cote", conclut Catherine Langenaeken.

La rémunération flexible et les plans cafétéria, dans lesquels les travailleurs peuvent composer eux-mêmes une partie de leur package salarial, gagnent en importance depuis des années. L'analyse d'Acerta montre que la crise du coronavirus crée un certain nombre de nouvelles tendances notables dans les choix opérés par les travailleurs dans un tel plan de cafétéria. Le prestataire de services RH a comparé les avantages extralégaux de 9 000 travailleurs bénéficiant d'un plan cafétéria en 2021 avec ceux de 2020.Première constatation frappante : le segment "multimédia", qui comprend également l'équipement du poste de travail (à domicile), s'est considérablement développé. Par rapport à l'année dernière, 30,5 % de travailleurs en plus optent désormais pour des avantages tels qu'un PC, un deuxième écran, une chaise de bureau ergonomique, etc.La raison ? L'instauration du télétravail comme nouvelle norme, qui pourrait bien rester même après la crise sanitaire. "Les travailleurs ne se contentent plus d'un poste de travail "de fortune" quelque part dans un coin de leur maison. Ils veulent un poste de travail ultra équipé : un clavier supplémentaire, un deuxième écran, une connexion Internet directe, une imprimante, un scanner, etc.", explique Catherine Langenaeken, Senior Consultant Legal & Reward chez Acerta. "L'équipement du poste de travail à domicile ne se limite pas à l'aspect multimédia. Une chaise de bureau ergonomique, un bureau flexible permettant de travailler assis ou debout, et j'en passe. Et pourquoi pas une machine à café, par exemple."Les solutions de mobilité conservent également leur popularité dans les plans cafétéria. Environ 17 % des travailleurs optent pour un vélo ou une voiture de société. La voiture reste importante pour de nombreuses personnes, mais perd tout de même quelques plumes (-40,4 % par rapport à 2020). En revanche, le vélo connaît une forte évolution par rapport à l'année précédente : +31,9 %. Toutefois, ce succès doit être nuancé par le fait que (seuls) 5,3 % des travailleurs au total se laissent séduire par un vélo en leasing par l'intermédiaire de leur employeur.Reste à savoir si cette tendance signifie un recul de la popularité de la voiture à partir de maintenant. Les travailleurs ont peut-être tout simplement reporté le choix d'une voiture, par exemple à cause du travail à domicile ou parce que les concessionnaires ne recevaient que sur rendez-vous ou ont dû fermer.L'achat de jours de vacances supplémentaires par l'intermédiaire du plan cafétéria peut également constituer une option intéressante pour les collaborateurs. Quelque 14 % des travailleurs le font également, soit une augmentation de 23,7% par rapport à l'année dernière. La rémunération en espèces (13,4 %), par exemple sous forme de warrants, reste aussi populaire dans le cadre des plans cafétéria mais, pour la première fois, les jours de vacances la détrônent dans la liste des avantages les plus populaires. "Lorsque les écoles organisent l'enseignement à distance, il est logique que certains parents souhaitent avoir plus de vacances. Quand les voyages sont interdits, il est aussi compréhensible que les vacances deviennent beaucoup moins attrayantes pour certaines personnes. C'était également le cas l'année passée, mais nous remarquons aujourd'hui que les jours de vacances supplémentaires ont à nouveau davantage la cote", conclut Catherine Langenaeken.