La ministre fédérale des Pensions, Karine Lalieux, a avancé ses propositions pour corriger certains aspects de la réforme des pensions approuvée en juillet dernier. Parmi elles, une sanction pour les entreprises qui n'emploieraient pas assez de travailleurs âgés en fonction de la moyenne du secteur d'activité, rapporte lundi "Le Soir".

Pension anticipée

Une condition de carrière effective pourrait parallèlement voir le jour pour accéder à la pension anticipée, la condition d'âge -62 ans - serait supprimée pour ne garder que la durée de carrière -42 ans.

Bonus pension

Le bonus pension serait quant à lui plafonné en fonction des revenus et du respect des conditions d'accès à la pension anticipée, soit 42 ans de carrière. Les travailleurs qui poursuivraient leur carrière au-delà de la pension légale ne recevraient pas de bonus.

Carrière effective

La ministre PS veut également intégrer tous les congés liés à l'arrivée d'un enfant ou à des soins dans les trente ans de carrière effective (adoption, accueil, écartement dans certaines professions, etc.) de manière à corriger davantage les inégalités homme-femme.

Péréquation

Le sujet avait enflammé les discussions budgétaires en octobre: en matière de pension des fonctionnaires, la péréquation, sorte de mécanisme comparable à l'enveloppe bien-être, serait plafonnée à 0,5% par an et forfaitarisée pour les pensions les plus hautes.

Deuxième pilier

Des mesures seraient prises par ailleurs pour assurer une convergence entre les différents piliers du système de retraite, en particulier en matière de taxation. Celle-ci serait plus progressive pour les pensions complémentaires les plus élevées.

Pension minimum

Pour accéder à la pension minimum, les conditions de carrière seraient harmonisées à 30 ans (actuellement 20 ans pour les fonctionnaires et 30 ans pour les salariés et indépendants). En contrepartie, le système serait harmonisé pour les carrières mixtes afin de tenir compte des travailleurs passés d'un régime à l'autre.

