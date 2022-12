Malgré le froid, pas moins de 9 employeurs sur 10 mettent en place des mesures pour réduire la facture d'énergie. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par le groupe de services RH Liantis auprès de 1568 entrepreneurs.

La crise énergétique est une source d'angoisse pour de nombreux entrepreneurs. Certains doivent même arrêter temporairement leurs activités en raison de la trop forte hausse du prix de l'électricité et du gaz. Loin de se laisser abattre, 9 entrepreneurs sur 10 prennent des mesures afin de réduire leur facture, comme le montre une enquête réalisée par le groupe de services RH Liantis:

68 % baissent le chauffage ;

60 % tentent de sensibiliser le plus possible leurs collaborateurs ;

46 % débranchent les appareils électriques lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;

44 % ferment les portes et les fenêtres ;

26 % demandent à leur personnel de s'habiller plus chaudement ;

23 % passent aux énergies alternatives.

De bonnes conditions de travail

Les employeurs sont quand même tenus de garantir de bonnes conditions de travail pour leurs salariés. Lorsqu'ils baissent le chauffage, ils doivent ainsi tenir compte de certains aspects pour que le travail reste faisable en ces temps de froid.

"On oublie parfois que le confort n'est pas qu'une question de température. L'humidité, l'intensité du travail, les courants d'air et les éventuels rayonnements jouent aussi un rôle. Le but est de réduire le plus possible le nombre de travailleurs qui éprouvent des problèmes. Typiquement, ce groupe ne peut pas constituer plus de 10 -% du total des travailleurs. Pour le travail de bureau, la température minimale se situera autour de 20°C", explique conseiller en prévention Roger Collier de Liantis.

Dans certaines situations, les travailleurs ne peuvent pas travailler dans un environnement de travail entièrement chauffé. "C'est le cas des personnes qui travaillent à l'extérieur ou dans un grand hall de production. Pour elles, il convient d'être bien attentif à certaines valeurs d'action.", précise encore l'expert. "En cas de travail lourd, comme c'est par exemple le cas pour les ouvriers de la construction qui doivent pousser des brouettes, cette valeur d'action est fixée à 12°C." Si ces valeurs sont dépassées - dans ce cas, la température se situe en dessous de 12°C - des mesures spécifiques s'imposent.

8 conseils quand il fait trop froid

Que faire en tant qu'employeur quand il fait réellement trop froid pour travailler confortablement:

Établissez un "protocole hiver" afin de vous préparer, vous et vos collaborateurs, au froid. Groupez vos collaborateurs dans un nombre limité de bureaux plutôt qu'occuper plusieurs espaces dispersés dans tout l'immeuble, le tout évidemment dans le respect des règles sanitaires. Revoyez les réglages du chauffage et de la ventilation dans les bureaux. Des locaux sont-ils chauffés inutilement ou trop ventilés ? Aidez vos collaborateurs en leur offrant gratuitement des boissons chaudes ou des vêtements adaptés, comme des chaussettes, des gants, des bonnets, etc. Programmez le travail extérieur le plus possible par temps moins froid. Prévoyez des équipements sociaux chauffés en nombre suffisant et des pauses régulières dans des locaux chauffés pour les personnes qui travaillent à l'extérieur. Par des températures extérieures inférieures à 5 °C, il est interdit d'occuper des travailleurs à des comptoirs d'exposition ou de vente placés à l'extérieur et aux abords immédiats du magasin. Par des températures extérieures inférieures à 10 °C, les travailleurs doivent avoir à leur disposition des appareils de chauffage ou des endroits où se réchauffer. Veillez à ce que les personnes qui travaillent à l'extérieur puissent facilement manier leurs équipements de travail avec des gants.

Source: Liantis.

