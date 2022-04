Une citerne des eaux pluviales permet d'alimenter en eau les toilettes, la machine à laver, d'arroser le jardin, de nettoyer, etc. Mais est-ce rentable et écologique?

Une des meilleures idées en matière de durabilité, c'est encore de profiter de ce qu'offre la nature. L'eau de pluie peut ainsi être employée pour les chasses d'eau, la lessiveuse ou le jardin. On estime que jusqu'à 60% de la consommation totale d'une famille peut être remplacée par les eaux de pluie. Elles permettent de réduire la consommation d'eau en moyenne de 30 litres d'eau par jour et par personne rien que pour les WC. Prenons une citerne "classique" de 5.000 litres en béton, souvent recommandée car elle neutralise l'acidité naturelle de l'eau de pluie. Il faudra l'acheminer sur place et compter les travaux de terrassement. L'installation comprendra des travaux de plomberie, un système de filtration, des réseaux d'eau de pluie et de ville bien distincts, une évacuation du trop-plein séparée des eaux usées, etc.Il est fort variable, entre 5.000 et 9.000 € TTC à la grosse louche. De nombreux critères interviennent: si l'endroit est accessible, si vous mettez la main à la pâte, la qualité du matériel installé, si les travaux bénéficient d'une TVA à 6%, etc. En matière de construction neuve, l'installation d'une citerne d'eau de pluie est obligatoire pour toutes les nouvelles constructions en Flandre et à Bruxelles, à quelques exceptions près. Elle n'est obligatoire que dans certaines communes wallonnes. Il faut nettoyer les filtres ou les remplacer (+/- 40€) tous les 12 mois si vous ne le faites pas régulièrement. La citerne devra être nettoyée tous les 10 ans pour enlever les boues qui se sont déposées dans le fond. Coût indicatif: 200€.Un ménage de quatre personnes peut espérer une économie d'eau de l'ordre de 600€ par an. Le retour sur investissement serait d'une bonne dizaine d'années selon le coût de l'installation et les frais d'entretien récurrents. Sans oublier l'électricité pour faire fonctionner la pompe. Il existe des subsides communaux pour une installation de récolte des eaux de pluie. Ils sont compris en entre 250 et 600€. Par ailleurs, l'eau de pluie ne contient pas de calcaire, ce qui permet de prolonger la vie des appareils dotés d'une résistance chauffante comme les lessiveuses.Une citerne d'eau de pluie n'apporte pas que des avantages financiers. Elle fait office de mini bassin de rétention d'eau, ce qui limite les inondations en cas de fortes pluies. Elle permet de ne pas utiliser d'eau potable pour nettoyer sa voiture et elle sert de réserve en cas de sécheresse. Mais vous n'êtes pas obligé d'investir des sommes folles pour récolter l'eau de pluie. Une version moderne du bon vieux tonneau de grand-mère ne coûte que quelques dizaines d'euros dans les magasins de bricolage. Il permet d'arroser tout aussi bien les plantes du jardin qui ont soif.